Titkos helyen tartott hadgyakorlatot Oroszország és Kína, megjelent egy harmadik szereplő is
Titkos helyen tartott hadgyakorlatot Oroszország és Kína, megjelent egy harmadik szereplő is

Kína, Oroszország és Mongólia első közös határvédelmi hadgyakorlatát tartotta meg hétfőn és kedden egy meg nem nevezett helyszínen a három ország közös határai közelében – írja a Reuters.

A kínai hadsereg kedden jelentette be, hogy a Határvédelmi Együttműködés 2025 elnevezésű gyakorlatot hétfőn és kedden tartották a három ország közös határvidékén, bár a pontos helyszínt nem nevezték meg.

A Népi Felszabadító Hadsereg hivatalos Weibo-fiókján közzétett információ szerint az éles lőgyakorlatok célja

a három fél közötti stratégiai együttműködés erősítése, a határbiztonsági fenyegetések kezelésére való képesség javítása és a stratégiai kölcsönös bizalom további megszilárdítása

volt.

A gyakorlatok során kínai területen közös parancsnoki állást hoztak létre, amely

a kinek a területe, az vezet, többoldalú konzultációval és párhuzamos irányítással

elv alapján működött.

A hadgyakorlatra nem sokkal a három ország vezetőinek szeptember 2-i pekingi háromoldalú találkozója után került sor, egy nappal azt követően, hogy Hszi Csin-ping kínai elnök több mint 20 nem nyugati ország vezetőjét látta vendégül a Sanghaji Együttműködési Szervezet (SCO) csúcstalálkozóján.

Mongólia, amely csak Kínával és Oroszországgal határos, 2004 óta megfigyelő státuszban van a SCO-ban, és egyelőre nem kíván teljes jogú tagként csatlakozni, habár Peking már egy ideje ösztönzi erre.

Címlapkép forrása: Vlagyimir Putyin orosz elnök, Hszi Csin-ping kínai elnök és Uhnágín Hürelszüh mongol elnök (b-j) háromoldalú megbeszélésük előtt a pekingi Nagy Népi Csarnokban 2025. szeptember 2-án. MTI/EPA/Szputnyik/Kreml pool/Szergej Bobilev

