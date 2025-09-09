Titkos helyen tartott hadgyakorlatot Oroszország és Kína, megjelent egy harmadik szereplő is

A kínai hadsereg kedden jelentette be, hogy a Határvédelmi Együttműködés 2025 elnevezésű gyakorlatot hétfőn és kedden tartották a három ország közös határvidékén, bár a pontos helyszínt nem nevezték meg.

A Népi Felszabadító Hadsereg hivatalos Weibo-fiókján közzétett információ szerint az éles lőgyakorlatok célja

a három fél közötti stratégiai együttműködés erősítése, a határbiztonsági fenyegetések kezelésére való képesség javítása és a stratégiai kölcsönös bizalom további megszilárdítása

volt.

A gyakorlatok során kínai területen közös parancsnoki állást hoztak létre, amely

a kinek a területe, az vezet, többoldalú konzultációval és párhuzamos irányítással

elv alapján működött.

A hadgyakorlatra nem sokkal a három ország vezetőinek szeptember 2-i pekingi háromoldalú találkozója után került sor, egy nappal azt követően, hogy Hszi Csin-ping kínai elnök több mint 20 nem nyugati ország vezetőjét látta vendégül a Sanghaji Együttműködési Szervezet (SCO) csúcstalálkozóján.

Mongólia, amely csak Kínával és Oroszországgal határos, 2004 óta megfigyelő státuszban van a SCO-ban, és egyelőre nem kíván teljes jogú tagként csatlakozni, habár Peking már egy ideje ösztönzi erre.

Címlapkép forrása: Vlagyimir Putyin orosz elnök, Hszi Csin-ping kínai elnök és Uhnágín Hürelszüh mongol elnök (b-j) háromoldalú megbeszélésük előtt a pekingi Nagy Népi Csarnokban 2025. szeptember 2-án. MTI/EPA/Szputnyik/Kreml pool/Szergej Bobilev