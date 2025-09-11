  • Megjelenítés
FONTOS Váratlan fordulat: az EU megsemmisítette a Paks II. engedélyét, nagy a bizonytalanság a projekt jövőjével kapcsolatban
Figyelmeztet a meggyilkolt konzervatív ikon ősellensége: totális káosz jöhet Amerikában
Globál

Figyelmeztet a meggyilkolt konzervatív ikon ősellensége: totális káosz jöhet Amerikában

Portfolio
Markánsan elítélte Charlie Kirk konzervatív republikánus véleményvezér meggyilkolását Alexandria Ocasio-Cortez progresszív demokrata politikus. A baloldali képviselőnő úgy látja, a Kirk elleni merényleg erőszakhoz, káoszhoz vezethet az Egyesült Államokban.

Elég ebből, ez horrorisztikus. Ez szörnyű. Charlie Kirk meggyilkolása azzal a veszéllyel fenyeget, hogy elszabadul a politikai káosz és erőszak, ezt nem kockáztathatjuk meg Amerikában”

– mondta Alexandria Ocasio-Cortez New York-i demokrata képviselőnő.

Kritizálta azokat a politikusokat is, akik „tettekre” sarkallják elégedetlen választóikat és hangsúlyozta, hogy reméli, minden amerikai minden nyilvános eseményen biztonságban lesz.

Charlie Kirk konzervatív véleményvezér és Alexandria Ocasio-Cortez demokrata képviselőnő rendszeresen, markánsan kritizálták egymást politikai tevékenységük során. Két fiatal, energikus, karakteres politikai szereplőről volt szó, akik koruk ellenére jelentős befolyással rendelkeztek saját pártjuk ideológiai és politikai működésére.  

