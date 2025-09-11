  • Megjelenítés
FONTOS Váratlan fordulat: az EU megsemmisítette a Paks II. engedélyét, nagy a bizonytalanság a projekt jövőjével kapcsolatban
Hajtóvadászat indult Charlie Kirk gyilkosa ellen – Úgy néz ki, egyelőre a sötétben tapogatózik a hatóság

Miközben országos hajtóvadászat zajlik Charlie Kirk amerikai konzervatív véleményvezér gyilkosa ellen, az FBI a lakosságtól kért segítséget az elkövető azonosításához.

Országos hajtóvadászat zajlik Charlie Kirk gyilkosával szemben Amerikában, a konzervatív véleményvezért egy mesterlövész ölte meg, aki egy tetőn hozott létre lőállást.

A gyilkos fekete ruhát viselt – ezen kívül egyelőre semmit nem tudni róla.

Az amerikai Szövetségi Nyomozói Hivatal egy online portált is létrehozott, ahol potenciális informátorok fájlokat tölthetnek fel a Kirk-gyilkossággal kapcsolatosan. Azt írják: minden kép, videó, plusz információ, amely a gyilkosság pillanatáról készült, segíthet az elkövető azonosításában.

Barry Donadio, az amerikai politikai vezetők védelméért felelős Titkosszolgálat (Secret Service) volt tagja közben azt mondta a Sky Newsnak: a Kirket védő magánbiztonsági cég nem hibázott, ők mindent megtettek a republikánus influenszer védelméért, elégtelen erőforrásuk volt ahhoz, hogy megakadályozzák a merényletet.

Csak idő kérdése, hogy elkapják a gyilkost”

– osztotta meg Donadio gondolatait.

Címlapkép forrása: Public Domain

