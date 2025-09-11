  • Megjelenítés
Kirk-gyilkosság: Donald Trump rendkívüli bejelentést tett
Globál

Kirk-gyilkosság: Donald Trump rendkívüli bejelentést tett

Portfolio
A legmagasabb polgári kitüntetéssel tünteti ki posztumusz Charlie Kirk konzervatív influenszert Donald Trump amerikai elnök – írja a Sky News.

A tegnap meggyilkolt Charlie Kirk az Egyesült Államok Elnökének Szabadságérmét kapja meg posztumusz módon.

Charlie generációjának óriása, a szabadság bajnoka és milliók számára inspiráció volt. Imáink csodálatos feleségével, Erikával és a gyönyörű gyerekeivel vannak”

– mondta Donald Trump a hivatalos bejelentésében.

Charlie Kirk gyilkosával kapcsolatosan most osztott meg friss információkat az FBI, a gyanúsítottat még mindig körözik. Erről részletesen itt írtunk:

Kapcsolódó cikkünk

Megvan a gyilkos fegyver – Új részletek jöttek a Kirk-merényletről

Címlapkép forrása: The White House / Public Domain

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Két éves a bejelentővédelmi törvény

2023 nyarán lépett hatályba a 2023. évi XXV. törvény, - a panasztörvény - amely a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentéséről szól. A bejelentővéd

Holdblog

Az egykulcsos szja kelet-európai szokás

A legtöbb európai ország progresszív adórendszert üzemeltet: a fizetendő személyi jövedelemadó arányos a keresettel. A grafikonon a legmagasabb személyi jövedelemadó-kulcsok és a kiegészít

Grandio Blog

A kötvénypiac csendes forradalma

Sokan temették már a kötvénypiacot az utóbbi évek során, azonban a jelenlegi hozamszintek mellett épp most kínálkozhat kivételes lehetőség a hosszú távban gondolkodó befektetőknek. A mosta

PR cikk

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Fórum

Konferencia ajánló

Sikerklub hazai kkv-nak

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum

2025. szeptember 17.

Portfolio Future of Finance 2025

2025. szeptember 18.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
lengyelország orosz drón
Globál
Orosz drónok hatoltak be a lengyel légtérbe, Trump is megszólalt – Háborús híreink csütörtökön
Pénzcentrum
A Netflix miatt drágulnak a lakbérek? Egy újabb ok, amiért nem találsz megfizethető lakhatást
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility