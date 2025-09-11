Kirk-gyilkosság: Donald Trump rendkívüli bejelentést tett

A tegnap meggyilkolt Charlie Kirk az Egyesült Államok Elnökének Szabadságérmét kapja meg posztumusz módon.
Charlie generációjának óriása, a szabadság bajnoka és milliók számára inspiráció volt. Imáink csodálatos feleségével, Erikával és a gyönyörű gyerekeivel vannak”
– mondta Donald Trump a hivatalos bejelentésében.
Charlie Kirk gyilkosával kapcsolatosan most osztott meg friss információkat az FBI, a gyanúsítottat még mindig körözik. Erről részletesen itt írtunk:
Címlapkép forrása: The White House / Public Domain
