Megszólalt a Kreml a lengyelországi légtérsértésekről: „ebben semmi új nincs”

Lengyelország, Litvánia és Ukrajna csütörtökön közös nyilatkozatban ítélte el, hogy szerdán orosz drónok hatoltak be a lengyel légtérbe, szándékos és példátlan esetnek nevezve a történteket.

A közös nyilatkozatról csütörtökön megkérdezték a Kreml szóvivőjét, aki azt mondta, további kommentárt az incidenshez nem fűz, az orosz védelmi minisztérium ugyanis szerdán már elmondott mindent ezzel kapcsolatban.

Nincs mit hozzátennem

– mondta Peszkov.

Az orosz védelmi tárca szerdán azt írta, „nem volt tervben” lengyel célpontok megtámadása.

Peszkov szerint Lengyelország részéről csak a jól ismert nyilatkozatok hangzanak el.

Ami a Varsóból hallott retorikát és nyilatkozatokat illeti, nos, tulajdonképpen semmi új nincs benne. Ez a retorika az utóbbi időben szinte minden európai fővárosra jellemző. Ennek folytatását látjuk

– fogalmazott.

A szóvivő megjegyezte, a pénteken kezdődő közös orosz-fehérorosz „Zapad-2025” hadgyakorlat nem irányul másik ország ellen.

