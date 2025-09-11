  • Megjelenítés
Megszólalt a Kreml a lengyelországi légtérsértésekről: „ebben semmi új nincs”
Globál

Megszólalt a Kreml a lengyelországi légtérsértésekről: „ebben semmi új nincs”

Portfolio
Dmitrij Peszkov Kreml-szóvivő csütörtökön elutasította, hogy szándékos légtérsértés történt volna Oroszország részéről Lengyelországgal szemben – írja a Reuters.

Lengyelország, Litvánia és Ukrajna csütörtökön közös nyilatkozatban ítélte el, hogy szerdán orosz drónok hatoltak be a lengyel légtérbe, szándékos és példátlan esetnek nevezve a történteket.

A közös nyilatkozatról csütörtökön megkérdezték a Kreml szóvivőjét, aki azt mondta, további kommentárt az incidenshez nem fűz, az orosz védelmi minisztérium ugyanis szerdán már elmondott mindent ezzel kapcsolatban.

Nincs mit hozzátennem

– mondta Peszkov.

Az orosz védelmi tárca szerdán azt írta, „nem volt tervben” lengyel célpontok megtámadása.

Peszkov szerint Lengyelország részéről csak a jól ismert nyilatkozatok hangzanak el.

Ami a Varsóból hallott retorikát és nyilatkozatokat illeti, nos, tulajdonképpen semmi új nincs benne. Ez a retorika az utóbbi időben szinte minden európai fővárosra jellemző. Ennek folytatását látjuk

– fogalmazott.

A szóvivő megjegyezte, a pénteken kezdődő közös orosz-fehérorosz „Zapad-2025” hadgyakorlat nem irányul másik ország ellen.

Kapcsolódó cikkünk

Orosz védelmi minisztérium a lengyeleknek: „ez nem volt tervben”

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Két éves a bejelentővédelmi törvény

2023 nyarán lépett hatályba a 2023. évi XXV. törvény, - a panasztörvény - amely a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentéséről szól. A bejelentővéd

Holdblog

Az egykulcsos szja kelet-európai szokás

A legtöbb európai ország progresszív adórendszert üzemeltet: a fizetendő személyi jövedelemadó arányos a keresettel. A grafikonon a legmagasabb személyi jövedelemadó-kulcsok és a kiegészít

Grandio Blog

A kötvénypiac csendes forradalma

Sokan temették már a kötvénypiacot az utóbbi évek során, azonban a jelenlegi hozamszintek mellett épp most kínálkozhat kivételes lehetőség a hosszú távban gondolkodó befektetőknek. A mosta

PR cikk

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Fórum

Konferencia ajánló

Sikerklub hazai kkv-nak

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum

2025. szeptember 17.

Portfolio Future of Finance 2025

2025. szeptember 18.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
lengyelország orosz drón
Globál
Orosz drónok hatoltak be a lengyel légtérbe, Trump is megszólalt – Háborús híreink csütörtökön
Pénzcentrum
Eljött a pont, ahonnan nincs visszaút: így akarnak az emberek örökké élni, de mindent elpusztítanak
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility