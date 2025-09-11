Trump nyomása ellenére sem sikerül: évekkel csúszik a fenyegetett sziget stratégiai fontosságú katonai fejlesztése

Csak 2027-re szállíthatják le a tajvani haditengerészetnek azt a két könnyű fregatthajó prototípusát, amelyet eredetileg már jövő októberre vártak volna. A teljes projekt alapján 2028-ig összesen 12 darab hadihajót kellene leszállítani, ebben egyelőre nem módosult a határidő. A sziget számára pozitívumról is beszámoltak, mivel az eredetileg tervezett költségvetés nem fog emelkedni.
A hadihajók a korosodó Knox-osztályú fregattokat fogják lecserélni és Tajpej elsősorban a világ egyik legforgalmasabb hajózási útvonalának számító Tajvani-szorosba szánja ezeket. A legfontosabb feladatuk a járőrözés lesz, de a két prototípus eltérő felszerelést fog kapni. Az egyiket elsősorban légvédelmi célokra alakítják ki, míg a másikat a tengeralattjárók elleni hadviseléshez specifikálják. Előbbit függőleges indítórendszerrel szerelik fel, amely 32 darab Sea Sword II föld-levegő rakétát szállít, utóbbi pedig 16 darab Sea Sword II rakéta hordozórakétáját ferde indítórendszer lőheti ki. A tengeralattjárók ellen specifikál fregatt ezen felül torpedókkal és modern szonárrendszerrel is fel lesz szerelve.
Tajvan ezen felül egy jóval nagyobb, mintegy 6000 tonnás fregatt-típus felépítését is tervezi a jövőben. Az elképzelések szerint jövőre állhat a haditengerészet rendelkezésére és a tengeri kereskedelem zavartalanságát fogja biztosítani.
A csúszás híre kényes pillanatban érinti Tajvant, mivel Kína folyamatosan fokozza a nyomását a szigeten.
Peking az 1949-es kínai polgárháború lezárása óta követeli, hogy az azóta „kvázi független” sziget terület az ellenőrzése alá kerüljön. Tajpej fontos katonai szövetségese az Egyesült Államoknak, ám azt nem tudni, hogy Washington hogyan reagálna egy esetleges invázió esetén. Donald Trump amerikai elnök igyekszik nyomást gyakorolni a szigetre, hogy növelje a védelmi kiadásait, és törekedjen a saját védelmét saját erőből megoldani.
A címlapképen Tajvan egyik Knox-osztályú fregattja látható. Címlapkép forrása: William H. Clarke, Civilian, USN
