Kirk-gyilkosság: új videók láttak napvilágot a menekülő elkövetőről

A CNN által közzétett lakóövezeti biztonságikamera-felvételeken egy, a gyanúsított leírásának megfelelő személy látható a lövöldözés előtt.

Residential security footage showing a person matching the suspect's description walking near Utah Valley University shortly before the shooting. Source: CNN

A hatóságok ezen kívül nyilvánosságra hoztak egy olyan videót is, amely azt mutatja, ahogy

elmenekül a fegyveres az egyetemi kampusz egyik épületének tetejéről.

Video released by law enforcement of the suspected shooter fleeing the scene in Utah.

A rendfenntartó szervek szerint a vélt elkövető DNS‑ és cipőnyomokat is hátra hagyhatott, amikor lemászott a tetőről.

Miután az FBI tegnap 100 ezer dolláros nyomravezetői díjat tűzött ki, nemrégiben további fotókat is közzétettek a szökésben lévő gyanúsítottról. Spencer Cox, Utah kormányzója felszólított mindenkit, aki rendelkezik információval Kirk meggyilkolásáról, hogy vegye fel a kapcsolatot a rendőrséggel, mondván,

a hatóságok jelenleg nem tudják elvégezni a munkájukat a lakosság segítsége nélkül.

The FBI continues to work alongside our law enforcement partners to seek justice in the murder of Charlie Kirk at Utah Valley University on September 10, 2025. We are releasing additional photos of a person of interest.

A Utah Valley Egyetem egyik diákja közben a CNN‑nek elmondta, hogy

az elmúlt két héten belül kétszer is látott valaikit a kampusz Losee Center nevű tömbjének tetején vagy annak környékén sétálni.

A diák a lefelé kémlelő férfi viselkedését "furcsának" nevezte, de nem volt benne biztos, hogy ugyanazt a személyt látta, mint aki a rendőrség által közölt fényképeken volt. Elmondása szerint egy professzor is odakiáltott a tetőn lévő férfinek, hogy minden rendben van‑e, de nem kapott választ.

JUST IN: Erika Kirk and Usha Vance hold hands as they step off Air Force Two with Charlie Kirk's casket arriving in Arizona. Source: Fox News

J. D. Vance amerikai alelnök és felesége, Usha Vance tegnap az Air Force Two fedélzetén kísérte a Utah állami Salt Lake Cityből az arizonai Phoenixbe a 31 évesen megölt Charlie Kirk koporsóját, özvegye, Erika Kirk társaságában.

Donald Trump amerikai elnök közölte, tervei szerint részt fog venni a kétgyermekes jobboldali véleményvezér temetésén.

