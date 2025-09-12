  • Megjelenítés
Kirk-gyilkosság: új videók láttak napvilágot a menekülő elkövetőről
Kirk-gyilkosság: új videók láttak napvilágot a menekülő elkövetőről

A CNN bemutatott több videófelvételt, amelyeken a szerdán megölt Charlie Kirk feltételezett merénylője látható, amint lakóházak között sétál a merénylet helyszín felé, illetve a gyilkosság után elmenekül a Utah Valley Egyetemről.

A CNN által közzétett lakóövezeti biztonságikamera-felvételeken egy, a gyanúsított leírásának megfelelő személy látható a lövöldözés előtt.

A hatóságok ezen kívül nyilvánosságra hoztak egy olyan videót is, amely azt mutatja, ahogy

elmenekül a fegyveres az egyetemi kampusz egyik épületének tetejéről.

A rendfenntartó szervek szerint a vélt elkövető DNS‑ és cipőnyomokat is hátra hagyhatott, amikor lemászott a tetőről.

Miután az FBI tegnap 100 ezer dolláros nyomravezetői díjat tűzött ki, nemrégiben további fotókat is közzétettek a szökésben lévő gyanúsítottról. Spencer Cox, Utah kormányzója felszólított mindenkit, aki rendelkezik információval Kirk meggyilkolásáról, hogy vegye fel a kapcsolatot a rendőrséggel, mondván,

a hatóságok jelenleg nem tudják elvégezni a munkájukat a lakosság segítsége nélkül.

A Utah Valley Egyetem egyik diákja közben a CNN‑nek elmondta, hogy

az elmúlt két héten belül kétszer is látott valaikit a kampusz Losee Center nevű tömbjének tetején vagy annak környékén sétálni.

A diák a lefelé kémlelő férfi viselkedését "furcsának" nevezte, de nem volt benne biztos, hogy ugyanazt a személyt látta, mint aki a rendőrség által közölt fényképeken volt. Elmondása szerint egy professzor is odakiáltott a tetőn lévő férfinek, hogy minden rendben van‑e, de nem kapott választ.

J. D. Vance amerikai alelnök és felesége, Usha Vance tegnap az Air Force Two fedélzetén kísérte a Utah állami Salt Lake Cityből az arizonai Phoenixbe a 31 évesen megölt Charlie Kirk koporsóját, özvegye, Erika Kirk társaságában.

Donald Trump amerikai elnök közölte, tervei szerint részt fog venni a kétgyermekes jobboldali véleményvezér temetésén.

