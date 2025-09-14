  • Megjelenítés
Új szintre lépett a drónháború: így védekezik most Ukrajna
Ukrajna szándékosan csökkentheti a mobilkommunikáció minőségét az orosz dróntámadások során, hogy megakadályozza, hogy a hálózatokat a csapások koordinálására használják - idézte a Reuters hírügynökség vasárnap Andrij Hnatov vezérkari főnököt.

Három és fél éve tart a háború, és Oroszország az elmúlt hónapokban fokozta az Ukrajna elleni dróntámadásokat, fejleszti technológiáját és növeli a bevetett drónok számát, hogy maximalizálja a stratégiai célpontok és a kulcsfontosságú infrastruktúra károsítását.

"Ez nem a mobilkommunikáció megszakítását jelenti, hanem inkább a kommunikáció minőségének korlátozását bizonyos területeken, például a 4G és 5G kommunikáció korlátozását" - mondta Hnatov a Novyny Live ukrán online videócsatornának.

Így a pilóta nélküli légi járműveiken használt modemek nem tudnak hozzáférni a kommunikációs szolgáltatóink internetéhez

- tette hozzá.

A nagysebességű mobilinternet leállításának a helyi média beszámolói szerint a képeket továbbító kamerákkal felszerelt drónok elleni küzdelem érdekében van értelme, amelyek működéséhez 4G kapcsolatra van szükség.

Oroszország a háború alatt gyakran rendelt el mobilinternet leállítást, hogy megzavarja az ukrán dróntámadásokat.

