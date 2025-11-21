Rendkívüli részletek derültek ki az új ukrajnai béketervről: Putyin díjat fizetne Zelenszkijnek, Kijev hiába keresett menekülőutat

Az Egyesült Államok tegnap napvilágra került 28 pontos javaslata alapján Kijev úgy adná át Moszkvának a Donyeck és Luhanszk megyék feletti de facto ellenőrzést, hogy jogi értelemben a területek Ukrajnánál maradnának.

(Az ukrán és európai beleszólás nélkül kidolgozott javaslat azon területek átengedését is tartalmazza, melyeket Oroszország nem foglalt el; a Kreml Donyecknek csak a háromnegyedét kontrollálja jelenleg.)

A donbasz tényleges irányításáért Oroszország bérleti díjat fizetne, mely pontos összege nem nyilvános

– állították a Telegraphnak nyilatkozó, a tervet ismerő tisztviselők. A brit lap hozzáteszi: a Washington és Moszkva között titokban folytatott tárgyalássorozat nyomán elkészült csomag felerősítette azokat a félelmeket, miszerint Ukrajna kimarad a saját jövőjét érintő egyeztetésekből.

A földbérleti konstrukció illeszkedik ahhoz az üzleti logikához, amellyel a Fehér Ház ezelőtt is békemegállapodásokat kívánt kötni. A terület feletti ellenőrzésért cserébe Moszkva tehát "területhasználati díjat" fizetne, részben ellentételezve Ukrajna gazdasági veszteségeit, hisz a Donbasz ásványkincsekben gazdag régió.

Az ukrán alkotmány népszavazáshoz köti a területátadás elfogadását, ami várhatóan megbukna – a bérleti megoldás viszont megkerülné ezt a kötelezettséget.

A javaslat nemcsak területi engedményeket ír elő. A Telegraph szerint a felére csökkentené Ukrajna haderejét, és megtiltaná a nagy hatótávolságú rakétákat birtoklását Kijev részéről. Továbbá kizárná a külföldi csapatok állomásoztatását, megszüntetné az amerikai katonai támogatást, és megakadályozná külföldi diplomatagépek ukrajnai leszállását. Az orosz nyelv hivatalos államnyelvvé válna, az orosz ortodox egyház pedig hivatalos státuszt kapna a megszállt területeken.

Ugyanakkor Ukrajna az Egyesült Államokkal és európai kormányokkal biztonsági garanciákról tárgyalhatna egy esetleges tűzszünet fenntartására.

Az Axios ezzel kapcsolatos értesüléseiről itt írtunk:

A Telegraph szerint a kijevi illetékesek elutasították a tervet, Moszkva pedig közölte, nincs tudomása róla.

Donald Trump egyelőre nem kommentálta annak részleteket, de szerdán elárulta, hogy nemrég ezt mondta Vlagyimir Putyinnak:

Hadd rendezzem el a fránya háborúdat!

Források szerint a Fehér Ház közölte Volodimir Zelenszkijjel, hogy el kell fogadnia a feltételeket,

érzékelve, hogy az ukrán elnököt körülvevő korrupciós botrány meggyengíthette a pozícióját.

Zelenszkij korábban többször kizárta, hogy a békéért feladja a teljes Donbaszt, amit hosszú ideje követel Putyin.

Különös egybeesés, hogy épp a terv kiszivárgása után jelentette be távozását Keith Kellogg altábornagy, Trump ukrajnai különmegbízottja. Egy közeli munkatársa szerint az oroszok csak hitegetik a Trump-adminisztráció több tisztviselőjét.

A tervezetet a hírek szerint egy múlt havi egyeztetésen, Miamiban dolgozta ki Steve Witkoff, Trump különmegbízottja, valamint Kirill Dmitrijev orosz elnöki tanácsadó. A tárgyalás néhány nappal azután zajlott, hogy lemondták a tervezett Trump–Putyin-csúcstalálkozót Magyarországon, amivel párhuzamosan Washington keményebb hangot ütött meg Oroszországgal szemben az olajszankciókkal. A javaslatot ezen a héten Kijevvel is megosztották: az ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács vezetője, Rusztem Umerov Miamiba repült egyeztetésre.

Dmitrijev az Axiosnak úgy nyilatkozott, hogy optimista, mert

úgy érezzük, az orosz álláspontot valóban meghallgatják.

Az európai diplomaták gyakran bírálják Witkoffot zárt ajtók mögött, mert szerintük túl könnyen befolyásolják az orosz érvek - teszi hozzá a Telegraph.

Witkoff szerdán Törökországban egyeztetett volna Zelenszkijjel, de a találkozó elmaradt.

Az ukrán elnök a beszámolók szerint elégedetlen volt a javaslattal, miután munkatársai részletes tájékoztatást kaptak róla. Egy amerikai tisztviselő az Axiosnak azt mondta: a halasztás oka az volt, hogy Zelenszkij egy, az európai partnerekkel közösen kidolgozott alternatív tervet kívánt bemutatni. Ám Washington ezt úgy ítélte meg, hogy Oroszország számára elfogadhatatlan lenne, és aláásná az Umerovval kialkudott előrelépéseket.

