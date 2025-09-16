  • Megjelenítés
Elképesztő trükkel juthattak be az oroszok egy donyecki faluba
Elképesztő trükkel juthattak be az oroszok egy donyecki faluba

Orosz katonák civil ruhában próbáltak beszivárogni a donyecki Jampil faluba - tudósított a Pravda.

A DeepState ukrán katonai elemzőcsoport jelentése szerint orosz katonák civil öltözetben jelentek meg Jampil településen. Az elemzők közölték, hogy az oroszok házakban, pincékben és alagsorokban rejtőzködnek.

A faluban maradt civilek akaratlanul is akadályozzák az ukrán erőket az orosz katonák felszámolásában, mivel az oroszok gyakorlatilag "emberi pajzsként" használják őket.

Később az ukrán 11. hadtest megerősítette, hogy az oroszok megsértették a nemzetközi humanitárius jogot, amikor civil ruhában, helyi lakosoknak álcázva próbáltak beszivárogni a faluba.

Az Ukrajnszka Pravda információi szerint a harcok továbbra is folynak a faluban.

Újabb orosz drónok Lengyelország felett, levegőben a NATO vadászgépei – Híreink az ukrajnai háborúról kedden

