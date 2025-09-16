Elképesztő trükkel juthattak be az oroszok egy donyecki faluba

A DeepState ukrán katonai elemzőcsoport jelentése szerint orosz katonák civil öltözetben jelentek meg Jampil településen. Az elemzők közölték, hogy az oroszok házakban, pincékben és alagsorokban rejtőzködnek.

A faluban maradt civilek akaratlanul is akadályozzák az ukrán erőket az orosz katonák felszámolásában, mivel az oroszok gyakorlatilag "emberi pajzsként" használják őket.

Később az ukrán 11. hadtest megerősítette, hogy az oroszok megsértették a nemzetközi humanitárius jogot, amikor civil ruhában, helyi lakosoknak álcázva próbáltak beszivárogni a faluba.

Az Ukrajnszka Pravda információi szerint a harcok továbbra is folynak a faluban.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images