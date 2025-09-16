Felszólította Donald Trump elnököt Zelenszkij

Volodimir Zelenszkij ukrán államfő felszólította Donald Trump amerikai elnököt, hogy foglaljon egyértelműen állást az Oroszország elleni szankciók és Ukrajna biztonsági garanciái ügyében, hogy megállítsa Vlagyimir Putyin orosz elnököt és véget vessen a háborúnak.

Úgy gondolom, hogy Donald Trump képes lenne elegendő légvédelmi rendszert biztosítani nekünk, és az Egyesült Államokban van is belőlük elég. Biztos vagyok abban, hogy az Egyesült Államok képes olyan szankciókat alkalmazni, amelyek kárt okoznak az orosz gazdaságnak, és Donald Trump elég erős ahhoz, hogy Putyin féljen tőle"

- jelentette ki Zelenszkij a Sky News brit hírcsatornának adott interjújában, amelyet az Ukrajinszka Pravda hírportál kedden szemlézett.

Szavai szerint az egyetlen módja a harcok leállításának, ha előbb egyértelmű biztonsági garanciákat kapnak, ami csak akkor lehetséges, ha Trump bátorságot mutat.

Emlékeztetett, hogy az EU már 18 szankciós csomagot fogadott el Oroszországgal szemben, hozzátéve, hogy "ami most hiányzik, az egy erős szankciós csomag az Egyesült Államok részéről".

Címlapkép forrása: President Of Ukraine from Україна, CC0, via Wikimedia Commons