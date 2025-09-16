  • Megjelenítés
Felszólította Donald Trump elnököt Zelenszkij
Globál

Felszólította Donald Trump elnököt Zelenszkij

MTI
|
Portfolio
Volodimir Zelenszkij ukrán államfő felszólította Donald Trump amerikai elnököt, hogy foglaljon egyértelműen állást az Oroszország elleni szankciók és Ukrajna biztonsági garanciái ügyében, hogy megállítsa Vlagyimir Putyin orosz elnököt és véget vessen a háborúnak.

Úgy gondolom, hogy Donald Trump képes lenne elegendő légvédelmi rendszert biztosítani nekünk, és az Egyesült Államokban van is belőlük elég. Biztos vagyok abban, hogy az Egyesült Államok képes olyan szankciókat alkalmazni, amelyek kárt okoznak az orosz gazdaságnak, és Donald Trump elég erős ahhoz, hogy Putyin féljen tőle"

- jelentette ki Zelenszkij a Sky News brit hírcsatornának adott interjújában, amelyet az Ukrajinszka Pravda hírportál kedden szemlézett.

Szavai szerint az egyetlen módja a harcok leállításának, ha előbb egyértelmű biztonsági garanciákat kapnak, ami csak akkor lehetséges, ha Trump bátorságot mutat.

Emlékeztetett, hogy az EU már 18 szankciós csomagot fogadott el Oroszországgal szemben, hozzátéve, hogy "ami most hiányzik, az egy erős szankciós csomag az Egyesült Államok részéről".

Kapcsolódó cikkünk

Újabb orosz drónok Lengyelország felett, levegőben a NATO vadászgépei – Híreink az ukrajnai háborúról kedden

Címlapkép forrása: President Of Ukraine from Україна, CC0, via Wikimedia Commons

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Pénzgyáros AI

Az AI az új vasút -&#160;írtuk nemrég egy posztunkban. Beruházási oldalról tényleg lehet így tekinteni, de vagyongyarapítási oldalról inkább a kriptóra hasonlít: egyetlen szektor ilyen... Th

PR cikk

Konferencia ajánló

Sikerklub hazai kkv-nak

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum

2025. szeptember 17.

Portfolio Future of Finance 2025

2025. szeptember 18.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Ez is érdekelhet
A Kreml szerint jogtiprás vezetett az orosz fekete hétfőhöz
Globál
Fordulat Moszkvában: felhagynak a "barátságtalan ország" megnevezéssel
Pénzcentrum
Ezt nagyon kevés magyar tudja a saját autójáról: óriási bajba kerülhetnek, ha baleset történik
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility