Oroszország kifejlesztette saját „Starlinkjét,” a szolgálatás hamarosan megindul – jelentette be Dmitrij Bakanov, a Roszkoszmosz vezetője.

A Starlink egy műholdas alapú internetszolgáltatási struktúra, Elon Musk SpaceX vállalata fejlesztette.

A Starlink az ukrajnai háborúban rendkívül fontos szerepet játszik:

a frontvonalon (ukrán oldalon) több ezer terminál működik, ezt a rendszert használják a kijevi erők precíziós csapásokhoz, felderítéshez és műveleti tervezéshez is. Többször megfigyelhető volt, hogy ha a Starlink leállt, az ukrán haderő teljesen le is állította arra az időszakra csapásmérő műveleteit.

Hamarosan kész a saját Starlink terminálunk. Kész kell, hogy legyen a saját műholdas rendszerünk”

– mondta Bakanov a TASZSZ hírügynökségnek.

Az orosz vezető nem mondta el, a rendszer mikorra lehet kész, mi lehet a neve, pontos részleteket nem osztott meg a publikummal.

