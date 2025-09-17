  • Megjelenítés
Botrány az ukrán hadseregben: végig az orosz FSZB-nek dolgozott a befolyásos őrnagy
Globál

Botrány az ukrán hadseregben: végig az orosz FSZB-nek dolgozott a befolyásos őrnagy

15 év börtönbüntetésre ítélt a lvivi törvényszék egy ukrán őrnagyot, aki a háború alatt az orosz FSZB-nek kémkedett – írja az Ukrainszka Pravda.

Jurij Lavrik őrnagy egy meg nem nevezett lvivi katonai alakulat szállás- és közműhálózatért felelős vezetője volt.

Az ukrán SZBU vizsgálata szerint az őrnagy 2024 tavaszán és nyarán az orosz FSZB megbízásából ukrán katonai eszközöket, logisztikai központokat, laktanyákat filmezett le,

majd átküldte ezeket az információkat Telegramon az orosz hírszerzésnek.

A kémhálózatba volt felesége szervezte be.

A férfit hazaárulás és illegális fegyvertartás miatt 15 év börtönbüntetésre ítéltek. Lakásáról egy törvénytelenül beszerzett AKSZ-74U gépkarabélyt és 30 lőszert is lefoglaltak.

A férfi elismerte a bűnösségét.

