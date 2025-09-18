Itt a vége: elhagyta Putyint az egyik legrégebbi bizalmasa – Ez állhat a háttérben

A Kreml csütörtökön megerősítette, hogy Dmitrij Kozak, Vlagyimir Putyin elnöki adminisztrációjának második számú vezetője és egyben közeli munkatársa benyújtotta lemondását. A Kreml szóvivője szerint Kozak saját elhatározásából, "személyes okokból" távozik, lemondását pedig elfogadták, utolsó munkanapja szeptember 19-e lesz.

A New York Times korábban arról számolt be,

Kozak a háború 2022-es kitörése után bizalmas körben elismerte, hogy azelőtt hiába próbálta lebeszélni Putyint az invázióról.

Mint megírtuk, Kozak idén állítólag egy béketervet is bemutatott az orosz elnöknek, valamint belső reformokat javasolt, többek között az orosz biztonsági szolgálatok kormányzati felügyelet alá helyezését és független igazságszolgáltatás kiépítését.

Kozak 1958-ban Ukrajna Kirovohrád megyéjében született, majd a szovjet korszakbeli Leningrádba költözött tanulni. Putyinnal a leningrádi (ma szentpétervári) városházán ismerkedett meg az 1990-es években, Anatolij Szobcsak polgármestersége alatt.

A 2000-es évek elején Putyin Moszkvába hívta, és magas szintű kormányzati pozíciókat bízott rá. Mindketten jogászok, és hasonló megközelítést alkalmaztak számos kérdésben - emelte ki Andrej Percev, a száműzetésben lévő orosz Meduza újságírója a Kyiv Independentnek.

Bár nem voltak közeli barátok, Putyin és Kozak kapcsolata túlmutatott a szakmai kötelezettségeken.

ám Kozak szerepe megváltozott a Krím 2014-es annektálása és a kelet-ukrajnai háború kitörése után.

Kezdetben a Krím Oroszországba való "integrálásának" felügyeletével bízták meg, főként infrastrukturális projektek révén. Később, amikor Putyin 2020-ban menesztette Dmitrij Medvegyev miniszterelnököt, Kozak a Kreml adminisztrációjának vezetőhelyettese lett, és jelentős diplomáciai feladatokat kapott, beleértve a minszki békefolyamat felügyeletét.

Kozak fokozatos előrelépése az orosz hatalmi körökben hirtelen megtorpant 2022-ben, amikor Putyin elindította a teljes körű háborút Ukrajna ellen. Bár nem volt háborúellenes, Kozak Percev szerint állítólag úgy vélte, hogy a háború és a nyugati szankciók negatívan befolyásolnák az orosz gazdaságot.

Az elmúlt években fokozatosan megfosztották felelősségi köreitől,

amiket Szergej Kirijenkonak, a Kreml-adminisztráció egy rivális alakjának adtak át.

Kozak fehér holló lett az elmúlt években, mivel egyike volt azon keveseknek, akik még mindig elmondták Putyinnak, ha problémát láttak

- nyilatkozta Percev.

"Nagyon hatékony vezető hírében állt, aki gyakran kezdeményezett és rendszerszintű reformokat javasolt. De mindig túl sokat akart, így az elképzelései sosem valósultak meg, soha nem volt elég politikai akarat ahhoz, hogy átültessék azokat a gyakorlatba" - fejtette ki véleményét Tatjana Sztanovaja orosz politológus.

A Kremlből történő távozása a kyiv independent által megkérdezett szakértők szerint nem fog változtatni Oroszország hozzáállásán az ukrajnai háborúhoz.

Bármi is volt a személyes álláspontja, nem mondhatott ellent Putyinnak a háborúval kapcsolatban, senki sem teheti ezt meg a körében

- vélekedett Sztanovaja, aki szerint Kozak háborúkritikus álláspontjáról "túlzó" sajtóhírek jelentek meg.

Ahogy arról a Portfolio is beszámolt, az amerikai ISW elemzőház szerint

Kozak tárgyalásokat szorgalmazott Ukrajnával, ezzel pedig szembement a Kreml politikájával.

A lemondását egyben úgy értelmezte az agytröszt, hogy Putyin elkötelezte magát a háború folytatása mellett, mivel igyekszik eltüntetni azokat az embereket, akik a konfliktus lezárását kezdeményezik.

Hangot adott a kétségeinek a háborúval kapcsolatban, de nem ment ennél tovább. Nem az Ukrajnával kapcsolatos álláspontja volt a leváltásának a fő oka

- mondott kissé ellent a nyugati száműzetésben élő Sztanovaja, aki Carnegie Russia Eurasia Centernek dolgozik.

Kozak politikai karrierjének utolsó csapása az volt, amikor Putyin felajánlotta neki, hogy legyen a hivatalos képviselője Oroszország Északnyugati szövetségi körzetében. Ez nem megaláztatás, de egyértelműen lefokozás lett volna Percev szerint, amit Kozak nem is fogadott el.

Sztanovaja szerint ugyanakkor Kozak távozása csupán "a minszki folyamat lezárásának logikus következménye", hisz "azóta új lehetőségekre várt, de ezek nem jöttek el."

Távozása után állítólag az üzleti szférában kíván tevékenykedni, lezárva 30 éves karrierjét a Kremlben.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images