Majdnem repülőgép-balesetet szenvedett Donald Trump - Üvöltve szóltak a pilótának
Globál

Majdnem repülőgép-balesetet szenvedett Donald Trump - Üvöltve szóltak a pilótának

Egy figyelmetlen pilóta miatt közel került az ütközéshez Donald Trump amerikai elnök repülőgépe, a légiforgalom-irányító szemfülességének köszönhetően azonban sikerült elkerülni a bajt.

A Bloomberg számol be egy érdekes incidensről, amely tegnap történt:

Donald Trump amerikai elnök repülőgépe, az Air Force One majdnem balesetet szenvedett egy figyelmetlen pilóta hibájából.

Ahogy az elnök New York fölött repült át Londonba tartva, a Spirit Airlines egyik polgári utasszállító repülőgépe egy ideig olyan röppályán repült, melyen keresztezte volna az Air Force One pályáját.

A légiforgalom-irányító észlelte az anomáliát és rászólt a Spirit Airlines pilótájára. A pilóta eleinte nem reagált, a toronynak többször is szólnia kellett,

végül rákiabáltak a gép személyzetére:

Spirit Wings 1300, forduljon el 20 fokot JOBBRA, AZONNAL!”

– szólt a forgalomirányító emelt hangon.

A pilóta végül harmadik figyelmeztetés után irányt váltott.

A torony ezután pár csípős megjegyzést odaszúrt a pilótának: „biztos ön is látja, kinek a gépe ez,” utalva az elnöki különgép jellegzetes megjelenésére.

Figyeljen oda és ne az iPadet nyomkodja!”

– zárta megjegyzését a forgalomirányító.

A két gép egyébként nem került veszélyesen közel egymáshoz: néhány kilométer volt köztük, amikor a Spirit Airlines gépe irányt váltott.

Címlapkép forrása: SSGT Alex Lloyd, USAF / Wikimedia Commons

