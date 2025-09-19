  • Megjelenítés
Elárulta Vlagyimir Putyin, kik vehetik át Oroszország vezetését
Elárulta Vlagyimir Putyin, kik vehetik át Oroszország vezetését

Vlagyimir Putyin orosz elnök kijelentette, hogy az Oroszországot vezető következő politikai generációnak az ukrajnai háború veteránjaiból kell kikerülnie - számolt be a Newsweek.

Az orosz elnök erről az Orosz Állami Duma, az Oroszországi Föderáció alsóházának különböző frakcióival tartott találkozóján beszélt, ahol az ukrajnai háborús veteránok választásokon való részvételéről ejtett szót.

Olyan embereket kell keresnünk, találnunk és előtérbe helyeznünk, akik félelem nélkül szolgálják a hazát, és akik készek voltak kockáztatni egészségüket, sőt életüket is

- mondta Putyin az orosz TASZSZ állami hírügynökség beszámolója szerint.

Az ilyen embereket kell vezetői pozíciókba előléptetni. Ők lesznek az utódaink. Ezen el kell gondolkodnunk. És köszönöm, hogy előterjesztik az ilyen embereket

- vélekedett.

