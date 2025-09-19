Elárulta Vlagyimir Putyin, kik vehetik át Oroszország vezetését

Az orosz elnök erről az Orosz Állami Duma, az Oroszországi Föderáció alsóházának különböző frakcióival tartott találkozóján beszélt, ahol az ukrajnai háborús veteránok választásokon való részvételéről ejtett szót.

Olyan embereket kell keresnünk, találnunk és előtérbe helyeznünk, akik félelem nélkül szolgálják a hazát, és akik készek voltak kockáztatni egészségüket, sőt életüket is

- mondta Putyin az orosz TASZSZ állami hírügynökség beszámolója szerint.

Az ilyen embereket kell vezetői pozíciókba előléptetni. Ők lesznek az utódaink. Ezen el kell gondolkodnunk. És köszönöm, hogy előterjesztik az ilyen embereket

- vélekedett.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images