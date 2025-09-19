  • Megjelenítés
Orosz vadászgép-betörés: hivatalosan is kérik a NATO 4. cikkelyének aktiválását
Orosz vadászgép-betörés: hivatalosan is kérik a NATO 4. cikkelyének aktiválását

Észtország a NATO 4. cikkelye szerinti konzultációt kér szövetségeseitől a reggeli orosz légtérsértés miatt – jelentette be Kristen Michal miniszterelnök.

Reggel 3 orosz MiG-31-es vadászgép lépett be Észtország légterébe. A NATO vadászgépei válaszoltak és az orosz repülőgépeknek el kellett menekülniük. Egy ilyen sérelem teljesen elfogadhatatlan. Észtország kormánya úgy döntött, kéri a NATO 4. cikkelyének konzultációját”

– írta ki a politikus X-oldalára.

A NATO 4. cikkelyének aktiválása azt jelenti, az érintett ország közös konzultációt kér szövetségeseitől arról, hogy tudnak közösen fellépni egy potenciálisan veszélyes katonai akcióval szemben. Utoljára Lengyelország kérte ezt a lépést, a múlt heti orosz drónbetörésre válaszul.

Mark Rutte, a NATO főtitkára közben azt írta X-en: beszélt az észt miniszterelnökkel, a szövetség pedig „gyors és határozott” választ adott az orosz légtérsértésre.

