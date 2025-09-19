  • Megjelenítés
Orosz vadászgépek sértették meg a NATO légterét, Észtország a 4. cikkelyt kéri - Híreink az orosz-ukrán háborúról pénteken
Orosz vadászgépek sértették meg a NATO légterét, Észtország a 4. cikkelyt kéri - Híreink az orosz-ukrán háborúról pénteken

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök csütörtökön bejelentette, az ukrán haderő Dobropillija és Pokrovszk térségében offenzívába kezdett, és az akció fő sikerének azt nevezte, hogy megfosztották az orosz erőket "azon képességüktől, hogy teljeskörű offenzívát indítsanak, amit hosszú ideje terveztek". Miközben az Egyesült Államok és a NATO legelső, PURL-alapon keresztül biztosított katonai segélycsomagja megérkezett Ukrajnába, Donald Trump amerikai elnök nagy-britannai útján kijelentette: azt hitte az orosz-ukrán háború megoldása lesz a legkönnyebb számára, de Putyin "igazán cserben hagyta" őt. Az amerikai elnök ezen túl az orosz olaj vásárlásának leállítására sürgette az európai országokat tegnap. Csütörtökön emellett változások történtek a Kreml berkein belül: távozott Vlagyimir Putyin egyik legrégebbi szövetségese, Dmitrij Kozak az elnöki apparátus vezetőhelyettesi posztjáról, aminek a hátteréről itt írtunk. A nap folyamán megsértették Észtország légterét az orosz légierő MiG-31-esei, az érintett ország 4. cikkely szerinti konzultációt kér szövetségeseitől. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb fejleményeivel.
Kifakadt Trump embere: ha engedünk Putyinnak, legközelebb a NATO-t fogja megtámadni

Ha Oroszország győz Ukrajnában, ez felbátoríthatja Vlagyimir Putyin orosz elnököt arra, hogy következőnek a NATO ellen indítson támadást – jelentette ki Keith Kellogg, Donald Trump Ukrajna-ügyi főtárgyalója egy Telegraphnak adott interjúban.

Zelenszkij: Oroszország már a NATO ellen folytat hadjáratot

Elfogadhatatlannak nevezte Volodimir Zelenszkij ukrán elnök azt, hogy orosz vadászgépek sértették meg a NATO légterét és kijelentette: Moszkva rendszerszintű kampányt folytat a katonai szövetség ellen.

Itt van az újabb orosz provokáció: vadászgépek sértették meg a NATO biztonsági zónáját

Újabb provokációt követett el az orosz légierő a NATO-val szemben: ezúttal vadászgépek húztak el Lengyelország Orlen Petrobaltic fúrótornyának biztonsági zónájában - írta meg a Newsweek.

Orosz vadászgép-betörés: hivatalosan is kérik a NATO 4. cikkelyének aktiválását

Észtország a NATO 4. cikkelye szerinti konzultációt kér szövetségeseitől a reggeli orosz légtérsértés miatt – jelentette be Kristen Michal miniszterelnök.

Kreml: érthető, hogy Trump most dühös egy kicsit

Reagált a Kreml arra, hogy Donald Trump amerikai elnök azt mondta: csalódott Vlagyimir Putyin orosz elnökben.

Azonnal reagált a NATO - Felszálltak a vadászgépek, elfogták az orosz behatolókat

A NATO azonnal reagált az orosz légierő légtérsértésére: elfogták az észt légtérbe behatoló MiG-31-es vadászgépeket – írja a Sky News a szövetség közleményére hivatkozva.

Támadnak az oroszok: hatalmas offenzíva zajlik Limannál

Az orosz haderő jelentős áttörést ért el Limannál, Donyeck megye északi részében – írja az Ukrainszka Pravda az ukrán Deepstate elemzőház jelentésére hivatkozva.

Megtámadták Oroszországot: riasztották a védelmi erőket

Jelentést adott ki az orosz védelmi minisztérium, melyben az olvasható, hogy két határ menti megyében is légvédelmi riasztás volt, mivel az ukrán haderő támadást indított Oroszország ellen.

Bréking: orosz vadászgépek törtek be a NATO légterébe

Észtország szerint három orosz MiG-31-es vadászgép lépett be engedély nélkül az ország légterébe pénteken - írja a CNN.

Lengyel drónincidens: hatalmas fordulat, a NATO egyszerűen nem érti, mi történik

Az amerikai hírszerzési szervek képtelenek megállapítani, hogy Oroszország szándékosan röptetett-e drónokat a lengyel légtérbe – tudta meg a CNN bennfentes forrásokból.

Hírszerzési jelentés: szinte hihetetlen, hogy honnan kapott erősítést az orosz hadsereg

Oroszország Irán segítségével számos közel-keleti országból toboroz harcosokat az ukrajnai háborúba – állítja ezt friss hírszerzési információkra hivatkozva az Ukrainszka Pravda.

Kiderült, ki áll a stratégiai fontosságú ukrán város ostroma mögött: egy volt ukrán tiszt, de orosz oldalon harcol

Egy volt ukrán dezertőr vezeti azokat az orosz erőket Ukrajna Harkiv régiójában, amelyek Kupjanszk ellen igyekeznek előrenyomulni - szemlézte a Kyiv Independent a BBC ukrán nyelvű kiadásának a cikkét.

Napokon belül találkozhat Donald Trump és Vlagyimir Putyin jobbkeze

Az orosz és amerikai külügyminiszter várhatóan találkozni fog az ENSZ Közgyűlés margóján, akár már a jövő héten - írta meg az orosz állami TASZSZ hírügynökség.

Aknák közé csalták az ukrán "Vikingek" a különleges orosz járművet: videó is készült a nem mindennapi akcióról

Az ukrán katonai hírszerzés (HUR) közlése szerint éjszakai rajtaütést hajtottak végre az orosz ellenőrzés alatt lévő Tendra-szigeten, mely következtében megsemmisült az oroszok egy Vityaz DT-10 típusú lánctalpas vontatójárműve - számol be a Kyiv Independent. Az ukrán akcióról egy felvételt is közzétettek.

Koppenhágai csúcsra készül az EU

Oroszország légtérsértése Lengyelországban és Romániában arra figyelmeztet, hogy fel kell gyorsítani és el kell mélyíteni a közös európai védelmi felkészültség és az Ukrajnának nyújtott támogatás fokozását célzó erőfeszítéseket - jelentette ki António Costa, az Európai Tanács elnöke az október elsejei informális uniós csúcstalálkozóra szóló meghívólevelében, amelyet az EU-tagállamok vezetőinek küldött el pénteken.

Costa aláhúzta: Európának többet kell tennie saját megvédelmezésének érdekében.

Az irány egyértelmű: olyan Európát építünk, amely képes hatékonyan, önállóan és együtt reagálni a ma és a holnap fenyegetéseire

- fogalmazott a portugál politikus. Közölte: le kell vonni az ukrajnai háború tanulságait, egyebek között az ukrán védelmi iparral való együttműködés megerősítése révén, "Ukrajna egyedülálló tapasztalataira támaszkodva".

Biztonságunk Ukrajna biztonságához kötődik. Koppenhágában ezért azt is meg szeretném vitatni, miként lehetne tovább támogatni Ukrajnát, és hogyan lehetne igazságos és tartós békét elérni

- fogalmazott Costa. Ukrajna uniós csatlakozási folyamatának is folytatódnia kell - jelentette ki az Európai Tanács elnöke.

(MTI)

Már az amerikai Szenátus előtt az orosz energiavásárlásokat megtorló csomagja

Az amerikai szenátus új törvényjavaslattal korlátozná az orosz energiahordozók vásárlását. A tervezet főként Oroszország „árnyéktankerflottáját” célozza meg első körben, amellyel Moszkva kijátssza a nyugati olajszankciókat. Közben az EU is újabb intézkedéstervet rakott össze, miközben nő a feszültség az ukrajnai háború és a lengyel légtér megsértése miatt.

Figyelmeztetést küldött Zelenszkij Trumpnak: nem hallják a szavait!

Volodimir Zelenszkij úgy véli, Oroszország figyelmen kívül hagyja Donald Trump felhívásait a békére Ukrajnában - számolt be az ukrán elnök bejegyzéséről az Ukrajinszka Pravda.

Kész az EU orosz energiavásárlásokat blokkoló szankciós csomagja — nagy fejtörés érheti Magyarországot

Az EU elfogadta az Oroszország elleni tizenkilencedik szankciós csomagot, amely új exporttilalmakat és pénzügyi korlátozásokat tartalmaz, célja pedig Moszkva bevételeinek csökkentése és a háború befejezésének kikényszerítése. Donald Trump amerikai elnök eközben az EU-tól és a NATO-tagállamoktól az orosz olaj- és gázvásárlások teljes leállítását várja el, sőt, akár 100 százalékos vámokat is javasolt Kína és India orosz olajimportjára. Bár az uniós országok többsége már leállította az olajbehozatalt, Magyarország és Szlovákia továbbra is importál a Barátság vezetéken keresztül, és több tagállam még vásárol orosz LNG-t. A G7 két héten belül véglegesítheti saját szankciós javaslatát, amely az orosz olajvállalatokat és a harmadik országokon keresztül működő értékesítési hálózatokat célozza. A Reuters szerint a csomag részeként az Európai Bizottság javasolja, hogy az EU már 2027. január 1-jéig tiltsa be az orosz gáz-, főként az LNG-importot, egy évvel a korábban tervezett határidő előtt.

Állítja az orosz hadsereg: újabb ukrán településeket foglaltak el

Az orosz haderő jelentése szerint az elmúlt 24 órában elfoglaltak két ukrán községet, a donyecki Muravkát és a zaporizzsjai Novoivanivkát - írta meg az orosz állami TASZSZ hírügynökség.

Elon Muskkal kelne versenyre Oroszország: 5 milliárd dolláros gigaprojektről hullott le a lepel

Oroszország 5 milliárd dollár (körülbelül 1650 milliárd forint) értékben fejleszt alternatívát a Starlink műholdas internetszolgáltatásra válaszul. A tervek szerint 2030-ig 292 új műholdat bocsátanának fel - adta hírül a Kyiv Independent.

Elárulta Vlagyimir Putyin, kik vehetik át Oroszország vezetését

Vlagyimir Putyin orosz elnök kijelentette, hogy az Oroszországot vezető következő politikai generációnak az ukrajnai háború veteránjaiból kell kikerülnie - számolt be a Newsweek.

Banán helyett másfél tonna kokain

Több mint másfél tonna kokaint foglaltak le az orosz hatóságok a szentpétervári kikötőben egy Ecuadorból érkezett teherhajón - közölte pénteken az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB).

A FSZB szerint az 1500 brikettből álló, nettó 1515 kilogrammnyi kokainszállítmányt külföldi partnerektől kapott információk alapján, augusztus 29-én fogták el az Ecuadorból érkezett, banánt szállító Cool Emerald hajón.

A lefoglalt kábítószer-szállítmány becsült értéke a feketepiacon meghaladja a 20 milliárd rubelt (mintegy 80 milliárd forintot).

A kokainszállítmányt a Szövetségi Vámügyi Szolgálat közreműködésével foglalták le. Az ügyben különösen nagy mennyiségű kábítószer csempészése címén indult büntetőeljárás. A közlemény szerint folyamatban van a bűnügy résztvevőjének azonosítása és őrizetbe vétele.

(MTI)

Ukrajna bejelentette: négyéves hitelprogramot kér az IMF-től

Korábban már sejthető volt, hogy az Oroszország által megtámadott és háborúban lévő ország újabb pénzügyi segítséget kér a Valutaalaptól, most pénteken ez megerősítést nyert.

Érik az újabb katasztrófa Csernobilban? Egy eltévedt drón is elég lehet a szarkofág összeomlásához

A csernobili atomerőmű 4-es blokkját 1986-ban elsöprő erejű robbanás pusztította el, amely a történelem legsúlyosabb nukleáris balesetét okozta. A katasztrófa után néhány hónap alatt építették fel a hírhedt szarkofágot, amely megakadályozta azt, hogy a sugárzás a környezetbe jusson. Azonban a szakértők a most befejezett vizsgálatok alapján úgy látják, hogy az orosz-ukrán háborúban bekövetkezett robbanás olyan károkat okozott annak szerkezetében, hogy egy újabb eltévedt drón vagy rakéta a szerkezet összeomlásához vezethet, ami hatalmas mennyiségű radioaktív port juttathat a légkörbe - számol be a WNN.

Megszólalt a brit hírszerzés vezetője: Putyin nem érdekelt a tárgyalásos békében

A brit MI6 vezetője szerint Vlagyimir Putyin nem érdekelt a tárgyalásos békében, és túlvállalta magát az ukrajnai háborúban - írja a Reuters.

Elképesztő számot mondott be az ukrán miniszter: a cél, hogy minden orosz drónt megsemmisítsenek

Ukrajna hamarosan ezer elfogó drón bevetésére lesz képes naponta, hogy elhárítsa az orosz támadásokat - jelentette be Denisz Smihal ukrán védelmi miniszter csütörtökön a Kyiv Independent tudósítása szerint.

Rejtélyes rakétaroncsokat találtak Lengyelország keleti részén – Mit kereshetnek ott?

Vélhetően egy rakéta roncsait találták meg a Lengyelország legkeletibb részén lévő Lublini vajdaság területén – írja a Reuters.

Ukrán jelentés

Legalább öt civil halt meg tegnap Ukrajnában az orosz támadások következtében - áll az ukrán hatóságok jelentésében.

Az ukrán légierő szerint Oroszország az éjszaka folyamán 86 drónt indított Ukrajna ellen, köztük 50 darab Sahed típusút. A légvédelem 71-et megsemmisített, míg 15 drón hat helyszínre mért csapást. További két helyen dróntörmeléket találtak.

(Kyiv Independent)

Drónfalat emelhetnek az EU keleti végeire: Ukrajnával egyeztetnek a védelmi miniszterek

Az Európai Unió keleti határán létesítendő drónelhárító rendszer kiépítését sürgeti Andrius Kubilius, az Európai Bizottság védelmi biztosa - számolt be a Reuters. Kubilius csütörtökön bejelentette, jövő héten a kelet-európai országok védelmi minisztereivel, illetve Ukrajnával kiegészülve tárgyalnak majd a "drónfal" létrehozásáról.

Donald Trump: "nem a legjobb dolog", amikor európai országok veszik az orosz olajat

Donald Trump kijelentette, hogy az Egyesült Államok segítene a béke biztosításában az orosz-ukrán háború lezárását követően - számol be a Reuters. Az amerikai elnök emellett azt is megismételte, hogy a békéhez vezető egyik út az lehet, "ha Oroszország nem tud olajat eladni".

Felbőgtek a szirénák Kijevben

Péntekre virradóra dróntámadás érte Kijevet, az ukrán főváros több pontjára is törmelék hullott - közölte Vitalij Klicsko polgármester a Telegramon.

Röviddel ezután a kijevi katonai közigazgatá közölte, hogy megrongálódott a trolibuszhálózat, de személyi sérülésről nem tudni.

A Reuters szerint Kijevben éjfél után két légiriadót is kihirdettek gyors egymásutánban.

(Ukrinform)

Új bunkerek tömkelegét építi Kelet-Európa legfőbb NATO-hatalma: a drónbetörés után ellenőrzik az óvóhelyeket

Lengyelország átfogó óvóhely-ellenőrzéseket végez az ország egész területén, hogy felmérje a létesítmények állapotát. Az akció egy 5 milliárd złoty értékű védelmi program részét képezi, amely a már meglévő óvóhelyek korszerűsítését és továbbiak építését célozza - írja a Kyiv Independent.

