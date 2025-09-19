Orosz vadászgépek sértették meg a NATO légterét, Észtország a 4. cikkelyt kéri - Híreink az orosz-ukrán háborúról pénteken

Oroszország légtérsértése Lengyelországban és Romániában arra figyelmeztet, hogy fel kell gyorsítani és el kell mélyíteni a közös európai védelmi felkészültség és az Ukrajnának nyújtott támogatás fokozását célzó erőfeszítéseket - jelentette ki António Costa, az Európai Tanács elnöke az október elsejei informális uniós csúcstalálkozóra szóló meghívólevelében, amelyet az EU-tagállamok vezetőinek küldött el pénteken.

Costa aláhúzta: Európának többet kell tennie saját megvédelmezésének érdekében.

Az irány egyértelmű: olyan Európát építünk, amely képes hatékonyan, önállóan és együtt reagálni a ma és a holnap fenyegetéseire

- fogalmazott a portugál politikus. Közölte: le kell vonni az ukrajnai háború tanulságait, egyebek között az ukrán védelmi iparral való együttműködés megerősítése révén, "Ukrajna egyedülálló tapasztalataira támaszkodva".

Biztonságunk Ukrajna biztonságához kötődik. Koppenhágában ezért azt is meg szeretném vitatni, miként lehetne tovább támogatni Ukrajnát, és hogyan lehetne igazságos és tartós békét elérni

- fogalmazott Costa. Ukrajna uniós csatlakozási folyamatának is folytatódnia kell - jelentette ki az Európai Tanács elnöke.

(MTI)