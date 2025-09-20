Provokációval és jogellenes lépésekkel vádolja Oroszország Európa három nagy országát

Az Iránt támogató Oroszország külügyminisztériuma adott ki közleményt arról, hogy Moszkva szerint a három európai ország
provokatív és jogellenes
lépéseket tett. "Ezeknek a lépéseknek semmi közük a diplomáciához, és csak súlyosbítják az iráni atomprogram körüli helyzetet" - olvasható a közleményben.
A BT-beli szavazás kapcsán Maszúd Peszeskján iráni elnök pedig hazája állami televíziójában szombaton kijelentette, hogy
az ország "túl fog lépni" a szankcióknak az úgynevezett "snapback" eljárás keretében történő bármilyen visszaállításán.
Leszögezte: "a snapbackkel elzárják az utat, de az elme és a gondolatok újra megnyitják azt vagy újat építenek". "Nem tudnak megállítani bennünket. Hajthatnak végre légitámadásokat Natanz vagy Fordó ellen (az Egyesült Államok és Izrael által júniusban támadott iráni atomlétesítmények). Azonban nem veszik figyelembe, hogy emberek építették és építik is újjá Natanzt" - tette hozzá.
2015-ben Franciaország, Nagy-Britannia, Németország, az Egyesült Államok, Oroszország és Kína megkötötte Iránnal az iráni nukleáris fejlesztési program korlátozásáról és ellenőrzéséről szóló megállapodást, amelyben Irán vállalta, hogy a szankciók feloldása fejében korlátozza atomprogramját. A megállapodást az ENSZ 2231. határozata léptette érvényre, és most október közepén jár le.
Donald Trump amerikai elnök első mandátuma idején, 2018-ban kiléptette országát a szerződésből, és visszaállította az Egyesült Államok által elrendelt büntetőintézkedéseket. Irán ezt követően felhagyott egyes kötelezettségvállalásainak teljesítésével, egyebek mellett az urándúsítás területén.
Irán a nyugati országok gyanúja szerint atomfegyverre kíván szert tenni, amit Teherán tagad, és védelmezi a polgári célú atomprogramhoz való jogát. Tárgyalások és számos figyelmeztetés után, néhány héttel a 2231. határozat által ratifikált megállapodás lejárta előtt Franciaország, Nagy-Britannia és Németország augusztus végén elindította a snapback eljárást, amelynek keretében 30 napon belül vissza lehet állítani a szankciókat.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Provokációval és jogellenes lépésekkel vádolja Oroszország Európa három nagy országát
Célkeresztben az iráni atomprogram.
Öt ország különleges műveleti erői készülnek valamire Magyarországon
Megnövekszik a forgalom és a hanghatás Sármelléknél.
Százezres tömeget várnak Trump meggyilkolt szövetségesének temetésére
Legalább négy kormánytag mond majd beszédet.
Újra pártelnökké választották Szlovénia miniszterelnökét
Mélyreható változásokról beszélt a politikus.
Az Eurovíziós Dalfesztivál lett az Izrael körüli diplomáciai adok-kapok egyik terepe
Hat európai országnak írt az osztrák külügyminiszter.
Nem mindennapi történet sejlik fel a legendás MiG vadászgépek megalkotója mögött – Így változtatta meg egy testvérpár a világot
Egy kis örmény faluból jutottak el a világhírig a Mikoján testvérek.
Időjárás: tényleg vége lenne a nyárnak? - Egyelőre nem úgy néz ki
Standidő szeptember végén.
Magyar kézifegyverek az első világháborúban
Kifejezetten érdekes volt a monarchia arzenálja a Nagy Háborúban.
Közép-Európát az összevisszasága teszi alkalmazkodóképessé
Közép-Európa túlélését pont az a töredezettség, autonómiavágy és sokértelműség biztosítja, amit szeretünk benne és amit sokszor fejlődése korlátának tekintünk. Közép-Európa sajá
A társasági adó egy érdekes állatfaj
Az elmúlt héten élénk párbeszéd és találgatás indult az esetleges TAO-emelésről, ezért megkérdeztük Regős Gábort, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdászát - lentebb a válaszai. The po
Rekordroham: 152 ezer háztartás rohanhat az Otthon Start hitelért a következő fél évben
A GKI friss felmérése szerint a lakosság 8,2%-a készül igénybe venni az új támogatott hitelt. De kik tervezik igényelni a kedvező lakáshitel programot? Milyen rekordok dőltek már meg az első
És a tengeralattjárókat ki fogja szabályozni?
E heti adásunkban mi úszunk, a tengeralattjárók viszont elsüllyednek. Szabó Dávid meg szakért. Valamelyest. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók..
Jóváhagyta az Európai Parlament a karbonvám (CBAM) módosításokat
A CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism, karbonvám) kötelezettségek teljesítésének átmeneti időszaka 2025 végén lezárul. Az Európai Bizottság az eddigi tapasztalatok alapján szükségesnek
Zöld szállodák: így formálja át a technológia a jövő utazásait
Képzeljünk el egy hotelt, ahol a zuhany pontosan jelzi, mennyi vizet használunk, az esővíz rögtön a medencébe kerül, a reggelinél pedig pontosan annyit főznek, amennyit val
Mennyit fogsz keresni?
Nemrég láttam Redditen egy kérdést, hogy mennyit keresnek az emberek a multin kívüli életben. Az internet nem egy jó merítés, mert általában a jobb helyzetben lévők használják, illetve bizo
Superwood: a fa, amely az acéllal is felveszi a versenyt
Genetikailag módosított fa, amely új dimenziót nyithat az építőanyagok világában.
Tőzsdei túlélőtúra: Hogyan kerüld el a leggyakoribb kezdő hibákat?
A tőzsdei vagyonépítés során kulcsfontosságú az alapos kutatás és a kockázatok megértése, valamint a hosszú távú célok kitűzése és kitartó befektetési stratégia követése.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod
Semmi sem állítja meg a forint dicsőséges menetelését?
Lehet még erősebb a hazai fizetőeszköz?
Szinte naponta hagyják abba a tejtermelést a kis tehenészetek
2800-3000 gazdaság maradt a tízezres nagyságrendből.
Megjött az év egyik legjobban várt döntése – Mit várhatnak ettől a befektetők?
Jöhet a kamatcsökkentési ciklus?