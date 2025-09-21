  • Megjelenítés
Megírta az igazságot a Covid-19-ről, négy év börtönt kapott az újságíró
Megírta az igazságot a Covid-19-ről, négy év börtönt kapott az újságíró

Újabb négy év börtönbüntetésre ítélték Zhang Zhan kínai újságírót, aki a COVID-19 járvány korai szakaszáról tudósított Vuhanból. A nőt korábban már elítélték ugyanezért a tevékenységéért - közölte a CNN.

A Riporterek Határok Nélkül (RSF) szervezet közlése szerint pénteken

újabb négy év börtönbüntetésre ítélték Zhang Zhan 42 éves kínai újságírót.

A vád ezúttal is "veszekedések provokálása és bajkeverés" volt, ugyanaz, amiért 2020 decemberében már egyszer elítélték, miután első kézből származó beszámolókat tett közzé a koronavírus korai terjedéséről Vuhanból.

Zhang eredetileg azután került letartóztatásba, hogy hónapokon át olyan beszámolókat és videókat osztott meg zsúfolt kórházakról és üres utcákról, amelyek a hivatalos narratívánál sokkal súlyosabb képet festettek a járvány kezdeti időszakáról. Akkori ügyvédje, Ren Quanniu szerint Zhang úgy vélte, hogy "a szólásszabadság gyakorlása miatt üldözik".

A letartóztatását követő hónapban éhségsztrájkba kezdett, ami miatt a rendőrség megkötözte a kezét és kényszeretetésben részesítette, állították ügyvédei akkoriban. Zhangot 2024 májusában szabadon engedték, de három hónappal később újra őrizetbe vették, majd formálisan letartóztatták és a sanghaji Pudong Fogdába helyezték.

A pénteki ítélet Zhang emberi jogi visszaélésekről szóló tudósításait követte - közölte az RSF. Korábbi ügyvédje, Ren az X-en azt írta, hogy az új vádak Zhang külföldi weboldalakon tett megjegyzésein alapulnak, és nem kellene bűnösnek nyilvánítani.

Az RSF szerint Kína a világ legnagyobb újságíró-bebörtönzője, legalább 124 médiamunkás van rács mögött. Az ország a 2025-ös RSF Sajtószabadság Világindexében 180 ország és terület közül a 178. helyen áll.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

