Az orosz államfő a Biztonsági Tanácsban vitatta meg Oroszország biztonsági helyzetét. A legfontosabb kijelentése egyértelműen az volt, hogy Moszkva be fogja tartani még egy évig az új START-ban foglalt részleteket. Mindez azt jelenti, hogy a dokumentum 2026. február 5-i határideje után is még érvényben maradnak a nukleáris korlátozások. Hozzátették, hogy szerintük mindez csak akkor lehet kellően hatékony, ha a másik fél, vagyis az Egyesült Államok is betartja azokat.
Úgy vélem, hogy az orosz kezdeményezés megvalósítása jelentősen hozzájárulhat egy olyan légkör megteremtéséhez, amely kedvez az érdemi stratégiai párbeszédnek az Amerikai Egyesült Államokkal
– mondta Putyin.
Az ülésen olyan kijelentések is elhangzottak, amely szerint hiba lenne az új START örökségének teljes elutasítása, miközben a világ stratégiai stabilitása egyre romló helyzetben van. Hozzátették, hogy a védelmi képességek megerősítésére irányuló terveket a globális helyzet figyelembevételével dolgozzák ki, valamint
igyekeznek politikai megoldást találni, mert ez „mindig előnyösebb”.
Ezt egy kevésbé burkolt fenyegetés követte, amely szerint Oroszország minden újszerű kihívásra képes reagálni.
Moszkva egyértelműen a Nyugatot hibáztatja, amiért az szerinte aláásta a párbeszéd lehetőségét. Szerintük a rivális igyekszik fölényt kialakítani, miközben az „oroszok hangsúlyozzák a fegyverkorlátozások lebontásának veszélyeit”. Hangsúlyozzák, hogy nem kapnak kellő választ a stratégiai kétségekre vonatkoztatóan.
