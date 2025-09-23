  • Megjelenítés
Az orosz csiki-csuki: Magyarországnak intő jel lehet a finn atomprojekt bukása
Keményen az asztalra csapott a NATO-tagállam:
Keményen az asztalra csapott a NATO-tagállam: "át kell térni Európában a háborús felkészülésre!"

MTI
Pal Jonson svéd védelmi miniszter kedden felszólította Európát, hogy növelje a fegyveres konfliktusokra való felkészültségét az Oroszország jelentette fenyegetésre tekintettel. A békeidős gondolkodásmódról át kell térni Európában a háborús felkészülésre - jelentette ki a Berlinbe látogató Jonson, mielőtt német kollégájával, Boris Pistoriusszal találkozott.

A svéd védelmi miniszter a Konrad Adenauer Alapítványban tartott rendezvényen felszólalva emlékeztetett rá, hogy Oroszország fegyverkezik, halálosabb haderőt fejleszt, és komoly előrelépést tett a nagy hatótávolságú fegyverek és az elektronikus hadviselés terén.

Jonson arra is felhívta a figyelmet, hogy a NATO-országok védelmi együttműködését jobban el kell mélyíteni.

A védelmi beruházásoknál a szövetségen belüli sokféleségről beszélünk

- mondta Jonson. "Ez nem jó. Nem akarok széttöredezettséget látni a védelmi beruházások terén" - nyomatékosította.

Svédország, amely a hidegháború alatt semleges volt, tavaly csatlakozott a NATO-hoz, azt követően, hogy Oroszország háborút indított Ukrajna ellen.

Ukrajnát pajzsnak – vagy, ha úgy tetszik kardnak – látjuk az orosz katonai terjeszkedéssel szemben

- mutatott rá, hozzátéve, hogy jelenleg azt is látni kell, hogy "Ukrajna pénzügyi támogatásának terhét egyre kevesebb NATO-szövetséges viseli".

Jonson kiemelte annak fontosságát, hogy megerősítsék Svédország és Németország kétoldalú védelmi együttműködését, megjegyezve, hogy a két országnak támogatnia kellene a szabványosítást és a hosszú távú szerződéseket.

Berlin és Stockholm a védelmi stratégia terén ugyanazon az úton jár.

A korábbi alulfinanszírozás után az ukrajnai háború és a Balti-tenger régiójában jelentkező orosz fenyegetés miatt jelenleg mindkét ország rekordösszegeket fektet a védelmi beruházásokba - mondta a svéd védelmi tárca vezetője.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

