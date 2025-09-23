Trump: Ukrajna legyőzheti Oroszországot, minden területet visszakaphatnak

Trump azzal kezdi a Truth Social-ön közzétett posztját, hogy mostanra sikerült megértenie az orosz-ukrán háború katonai és gazdasági helyzetét, és úgy látja,
Oroszország gazdaságában hatalmas károkat okoz a háború.
Szerintem Ukrajna, az Európai Unióban olyan helyzetben van, hogy harcolni tud és EL TUDJA NYERNI Ukrajna teljes területét, annak eredeti formájában”
– írja Trump.
Úgy látja, a NATO és az EU támogatásával
„nagyon is valós” lehetőség Ukrajna területének helyreállítása.
Oroszország céltalanul harcol már három és fél éve egy olyan Háborúban, melyet egy Valódi Katonai Erő egy hét alatt megnyert volna. Ez nem mutat jó képet Oroszországról. Sőt, ezek alapján igencsak úgy tűnnek, mint egy papírtigris”
– írja Trump.
Úgy látja, Oroszország gazdasága hamarosan olyan helyzetben lesz, hogy az orosz lakosság már sorba kell, hogy álljon benzinért, Ukrajna harci kedve pedig egyre csak erősödni fog.
Ukrajna visszanyerheti az Országát az eredeti formájában és lehet, hogy még tovább is tudnak menni! Putyin és Oroszország HATALMAS gazdasági bajban van és itt az idő, hogy Ukrajna cselekedjen”
– írja Trump.
Hozzáteszi: mindkét országnak minden jót kíván, Amerika pedig tovább küldi a fegyvereket a NATO-nak, a NATO tagállamai pedig azt csinálnak ezzel, amit akarnak (tehát Ukrajnának is odaadhatják).
Sok sikert mindenkinek!”
– zárja gondolatait az amerikai elnök.
Trump elnök hozzállása láthatóan csak retorika szintjén változott: úgy fest, nem hajlandó továbbra sem szankciókat kihelyezni Oroszországra, vagy az ukrajnai fegyverszállításokat fokozni.
