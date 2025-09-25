Lavrov: a NATO és az EU hadat üzent Oroszországnak

A NATO és az Európai Unió hadat üzentet Oroszországnak, felhasználva Ukrajnát, és közvetlenül részt vesznek ebben a háborúban – mondta Szergej Lavrov orosz külügyminiszter a G20 külügyminiszteri találkozóján.

Beszédében a nyugati államokat „neokolonialistáknak” nevezte, akik szerinte figyelmen kívül hagyják az ENSZ alapokmányait.

Megvádolta azzal a Nyugatot emellett, hogy ők „provokálták ki” az „ukrajnai válságot.”

Remek példa erre az ukrajnai krízis, melyet a kollektív Nyugat provokált ki, akiknek kezein keresztül a NATO és az Európai Unió hadat akar üzenni, hadat üzent, valódi háborút visel az országom ellen és ebben nyíltan részt vesznek”

– fogalmazott Lavrov.

Arra is kitért, hogy szerinte „ennek megfelelő” a „közel-keleti eszkaláció” és a „példátlan humanitárius válság Gázában.”

Izrael egyik szomszédja sem érezheti magát biztonságban – ennek minden nap szemtanúi vagyunk”

– mondta az orosz külügy vezetője.

Üdvözölte emellett a Kínai Népköztársaságot, mellyel együttműködve szerinte a Szovjetunió megnyerte a második világháborút, ennek eredménye lett az ENSZ létrehozása is – magyarázta.

