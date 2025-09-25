Mi készül itt? – Az ukrajnai háború árnyékában csak úgy ömlenek a tajvani drónok Közép-Európába

Lengyelország jelenleg a tajvani drónexport közel 60 százalékát veszi fel, amely idén augusztusig mintegy 32 millió dollárra nőtt, szinte a semmiről. A tajvani drónok következő legnagyobb importőre az Egyesült Államok, ahová Tajvan ugyanebben az időszakban nagyjából 7 millió dollár értékben adott el drónokat.

A tajvani dróngyártó, az Ahamani azt mondta, hogy a lengyel kereslet olyan nagy, hogy ott tervezi egy gyár megnyitását.

Az ukrajnai háború árnyékában és abból tanulva Lengyelország – amely GDP-arányosan messze a legtöbbet költi védelemre a NATO-n belül – erőteljesen fejleszti drónflottáját.

Az ország legnagyobb dróngyártójának, a WB Electronicsnak a bevétele több mint kétszeresére, közel 3 milliárd zlotyra (több mint 275 milliárd forint) emelkedett 2024-ben, szemben a háború előtti 2021-es 343 millió zlotyval. A vállalat közös gyártási megállapodást javasolt az Ahamanival.

A drónok ukrajnai szerepe Tajvant is arra ösztönözte, hogy felgyorsítsa iparának fejlesztését.

Az erős ipari bázis és a világszínvonalú chipgyártó kapacitás ellenére az ágazat korlátozott megrendelésekkel és a kulcsfontosságú alkatrészek hiányával küzdött, míg a nagyobb vállalatok a kínai üzleti érdekek vagy a kereslet vélt hiánya miatt kerülték a területre való belépést.

A tajvani kormány azonban elkezdte támogatni az iparágat, és a nyugati országokból érkező kereslet is nő, miközben próbálják felváltani a kínai drónalkatrészeket. Ebben kiváló partnerre találnak Tajvanban.

A tajvani alkatrészek lengyelországi importjának közelmúltbeli növekedése annak köszönhető, hogy Lengyelország az egyetlen ország, amely az ilyen alkatrészek többségét közvetítőként szállítja Ukrajnába. A Kína által bevezetett korlátozások eredményeként ezeknek az alkatrészeknek egyre nagyobb része Tajvanból kerül importálásra

– mondta Igor Skawinski, a lengyel hadsereg számára drónokat gyártó FlyFocus vezérigazgatója.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images