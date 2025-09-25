  • Megjelenítés
Ukrajna lelőtte az orosz légierő egyik legmodernebb vadászbombázóját
Globál

Ukrajna lelőtte az orosz légierő egyik legmodernebb vadászbombázóját

Portfolio
Az ukrán légierő beszámolója szerint szeptember 25-én a kora hajnali órákban lelőttek egy Szu-34-s orosz vadászgépet Zaporizzsja megyében – írja a Kyiv Independent.

Nagyjából

hajnali 4 óra magasságában hajtott végre akciót Zaporizzsja megyében az orosz légierő Szu-34-es vadászgépe, amikor az ukrán légvédelem semlegesítette.

A közlemény szerint a gép légibombákkal egyenesen Ukrajna egyik legnagyobb városát, Zaporizzsját támadta. Az akciót független források egyelőre nem erősítették meg, valamint képi bizonyítékot sem tettek közzé.

Az Szu-34-es az orosz légierő egyik legmodernebb vadászgépének számít, közepes hatótávolságú vadászbombázó. Az orosz-ukrán háború során az ukránok eddig ár többet is megsemmisítettek belőlük. Kijev szerint 2025 tavasza óta az Ukrajnát érő légitámadások drasztikus mértékben felerősödtek, éppen ezért komoly fegyvertény, hogy az egyik ilyen támadó vadászgépet sikerült megsemmisíteniük.

Azt nem hozták nyilvánosságra, hogy pontosan milyen típusú légvédelmi rendszerrel érték el az Szu-34-es semlegesítését.

Kapcsolódó cikkünk

Zelenszkij szerint teljes kudarc a budapesti memorandum, Volgográdra csaptak le az ukránok – Ukrajnai háborús híreink csütörtökön

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Végre egy komoly grafikon

Máris hiányoznak a habkönnyű témák. Nyáron a klímagyilkos Buksiról, a pisztáciáról, a metánt pöfögő marhákról szóltak a hírleveleink - kis cuki témákról, amik nem kavarják... The po

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

SZEGED - Finanszírozás a gyakorlatban

SZEGED - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 25.

KAPOSVÁR - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 30.

PÉCS - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 30.

Portfolio Private Health Forum 2025

2025. szeptember 30.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Ukrán tüzérség a frontvonal közelében
Globál
Zelenszkij szerint teljes kudarc a budapesti memorandum, Volgográdra csaptak le az ukránok – Ukrajnai háborús híreink csütörtökön
Pénzcentrum
Tisztul a kép, válaszút előtt az MNB: a kamatvágást is beáldozzák, csak maradjon bivalyerős a forint?
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility