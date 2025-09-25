Ukrajna lelőtte az orosz légierő egyik legmodernebb vadászbombázóját

Nagyjából

hajnali 4 óra magasságában hajtott végre akciót Zaporizzsja megyében az orosz légierő Szu-34-es vadászgépe, amikor az ukrán légvédelem semlegesítette.

A közlemény szerint a gép légibombákkal egyenesen Ukrajna egyik legnagyobb városát, Zaporizzsját támadta. Az akciót független források egyelőre nem erősítették meg, valamint képi bizonyítékot sem tettek közzé.

Az Szu-34-es az orosz légierő egyik legmodernebb vadászgépének számít, közepes hatótávolságú vadászbombázó. Az orosz-ukrán háború során az ukránok eddig ár többet is megsemmisítettek belőlük. Kijev szerint 2025 tavasza óta az Ukrajnát érő légitámadások drasztikus mértékben felerősödtek, éppen ezért komoly fegyvertény, hogy az egyik ilyen támadó vadászgépet sikerült megsemmisíteniük.

Azt nem hozták nyilvánosságra, hogy pontosan milyen típusú légvédelmi rendszerrel érték el az Szu-34-es semlegesítését.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images