Gigantikus kriptovaluta-hálózatot hozott létre az oroszbarát oligarcha, hamarosan élesben is teszteli, mennyire eredményes

Az Elliptic nevű blockchain-elemző cég pénteken közzétett jelentése szerint a Șor cégeiből kiszivárgott dokumentumok alapján derült fény a nagyszabású kriptovaluta-műveletekre. A leleplezés különösen időszerű, mivel Moldovában parlamenti választást tartanak vasárnap, miközben újabb orosz propagandahullám árasztja el a közösségi médiát.

Az elemzés kimutatta, hogy a Șor A7 csoportjához és kapcsolódó vállalkozásaihoz köthető digitális pénztárcák 2024 eleje óta körülbelül 8 milliárd dollár értékű stablecoin-tranzakciót bonyolítottak. Ezeket a forrásokat az oligarcha műveleteinek infrastruktúrájának kiépítésére használták, beleértve egy olyan alkalmazást is, amely moldovai politikai aktivistákat irányít és fizet.

Șor, akit 2017-ben elítéltek a moldovai bankokból történt egymilliárd dolláros lopás miatt, előbb Izraelbe, majd Oroszországba menekült, ahol állampolgárságot is kapott. Az Egyesült Államok 2022-ben szankciókat vezetett be ellene, mert segített Oroszországnak aláásni a demokratikus választásokat Moldovában. A részben az orosz állami Promszvjazbank tulajdonában lévő A7 csoportját Washington augusztusban feketelistára tette.

A kiszivárgott fájlok azt mutatják, hogy az A7 erősen támaszkodik a kriptovalutákra, különösen a Tether USDT-re és egy rubel-alapú A7A5 nevű stablecoinra, hogy pénzt mozgasson a határokon át és finanszírozza az oroszbarát befolyásolási kampányokat. A csevegési naplók szerint a kriptovalutákat szerverköltségekre, választási alkalmazásokra és aktivistáknak történő kifizetésekre használták.

A Bloomberg hétfőn arról számolt be, hogy

kiszivárgott Kreml-dokumentumok egy többrétegű stratégiát vázolnak fel a nyugatos elnök, Maia Sandu pártjának gyengítésére és az oroszbarát csoportok támogatására.

Egy nappal korábban a BBC vizsgálata feltárt egy Oroszország által finanszírozott hálózatot, amely pénzt ajánlott moldovai állampolgároknak propaganda és dezinformáció terjesztéséért Sandu kormányának lejáratása céljából.

A Bloomberg szerint a Kreml taktikái közé tartozik a külföldön élő moldovai állampolgárok toborzása, hogy a külföldi szavazóhelyiségekben szavazzanak, tüntetések szervezése az országon belül, valamint széles körű dezinformációs kampányok folytatása az interneten. A BBC jelentése alapján fedett újságírók Șorhoz köthető ügynököket találtak, akik moldovaiakat fizettek le, hogy titokban szavazókat toborozzanak oroszbarát ellenzéki pártoknak, és hamis közvélemény-kutatásokat végezzenek egy nem létező szervezet számára.

A moldovai választásokról és az orosz befolyásolási kísérletekről ebben a cikkünkben írtunk bővebben:

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images