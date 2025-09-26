  • Megjelenítés
Moszkva szerint Ukrajna a támadásaival már az Egyesült Államok érdekeit is sérti
Moszkva szerint Ukrajna a támadásaival már az Egyesült Államok érdekeit is sérti

Az orosz külügyminisztérium pénteken közölte, hogy a Kaszpi-tengeri Kőolajvezeték Konzorcium elleni ukrán dróntámadás sérti az Egyesült Államok, Kazahsztán és Oroszország érdekeit, valamint a globális energiabiztonságot.

A konszern, amely főként Kazahsztánból szállít kőolajat, felfüggesztette a tartályhajók feltöltését a Novorosszijszk délorosz kikötőváros elleni szerdai ukrán dróntámadás hatására.

A vállalat részvényesei között van az amerikai Chevron és az Exxon Mobil cég is.

Az orosz hatóságok pénteken közölték, hogy Ukrajna folytatja az orosz kőolajipar elleni rendszeres dróncsapásait. A Krasznodari határterület hatóságai szerint péntekre virradóra dróntámadás érte az afipszki kőolajfinomítót, és ott tűz keletkezett. A támadásban nem sebesült meg senki.

Szakértők szerint

Oroszország az olajfinomítókra, töltőállomásokra és berakodó terminálokra mért ukrán csapások következében elveszítette kőolajtermelő kapacitásainak mintegy egynegyedét, ami egyes régiókban dízel- és gázolajhiányhoz vezetett.

Ez jelentős üzemanyag-áremelkedéssel járt.

Káosz van az orosz benzinkutakon

Lángok csaptak fel az Afipsky olajfinomítóban

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

