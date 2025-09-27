Hatalmas televíziós botrány rázta meg Amerikát: mutatjuk, mekkorát ment a sztori

Jimmy Kimmel már több mint két évtizede az amerikai televíziózás egyik meghatározó alakjának számít, akinek 2003 óta futó műsora az egyik legismertebb late night show a tengerentúlon. Épp ezért, nem meglepő, hogy a teljes világsajtón végigsöpört a hír, hogy Kimmel egyik, Charlie Kirkkel foglalkozó adása miatt az ABC bejelentette, hogy a nagy sikerű show többé nem kerül adásba. Az ügy a Google Trends adatai alapján hatalmas érdeklődést váltott ki az internetezőkből, ahogy az is, hogy az ABC hátraarca után a héten mégis folytatódhatott Kimmel műsora.

A New York Times beszámolója szerint a "Jimmy Kimmel Live!"-ot azután vette le a műsorról a Walt Disney tulajdonában álló ABC, hogy az amerikai konzervatív politikai közösség és a csatorna szerint sértőn, az igazságot eltorzítva számolt be a Charlie Kirk elleni merényletről. Branden Carr, a Szövetségi Kommunikációs Bizottság (FCC) vezetője arról beszélt az esetet megelőzően, hogy a hatóság válaszlépéseket is tehet a csatorna ellen a műsorvezető állításai miatt, így sokan a lépést egyből úgy értelmezték, hogy a kormányzat nyomásgyakorlása vetett véget a műsornak.

Az eset az elmúlt két hétben nagy vitákat generált az amerikai nyilvánosságban. Az FCC egyik demokrata párti biztosa, Anna Gomez elutasítóan nyilatkozott a szervezet elnökének szavaival kapcsolatban. Szerinte Carr megnyilvánulása azért is volt különösen aggasztó, mert a

direkt kormányzati beavatkozás volt, egy üzleti döntésbe.

Barack Obama pedig X-bejegyzésében arról írt, hogy Kimmel műsorának beszüntetésével még veszélyesebbé vált a „cancel culture” az Egyesült Államokban.

A fentiekkel szemben a republikánus tábor merőben máshogy viszonyult Kimmel felfüggesztéséhez. A Trump-adminisztráció alelnöke, JD Vance a Fox News-nak arról beszélt, Kimmel hiába próbálja azt állítani, hogy bizonyos állításaival csak viccelt a Kirk-gyilkossággal kapcsolatban, szerinte a műsorvezető valójában

a jobboldali, konzervatív Amerikát vádolta meg Charlie Kirk meggyilkolásával.

A feszült helyzet közepette az ABC hétfőn bejelentette, hogy egy hét kihagyás után visszahozzák a műsorra a "Jimmy Kimmel Live!"-ot.

Múlt szerdán úgy döntöttünk, hogy felfüggesztjük a műsor gyártását, hogy ne szítsuk tovább az amúgy is feszült helyzetet hazánk számára érzelmileg megterhelő pillanatban

- fogalmazott a csatorna a közleményben.

A közleményben az is olvasható, hogy a Walt Disney vállalata szerint Kimmel szavai Charlie Kirk-kel kapcsolatban „rossz időzítésűek voltak, és emiatt érzéketlennek hatottak”, viszont a műsorvezetővel folytatott beszélgetéseket követően úgy határoztak, hogy a műsor visszatérhet.

Az egész világon híre ment a Jimmy Kimmel-sztorinak

Legfrissebb cikkünkben az elmúlt időszakban nagy sajtóvisszhangot kapó NATO-tagállamokat ért orosz légtérsértések iránti érdeklődést elemeztük a Google Trends adatai alapján.

Jimmy Kimmel műsorának felfüggesztése az Egyesült Államokban rendkívül nagy érdeklődést váltott ki a nyilvánosságban, amely a Google adatai alapján is egyértelműen látszik: a Google Trends legfelkapottabb témákat listázó aloldalán a múlt héten messze

a legnagyobb érdeklődést kiváltó téma volt Amerikában.

Kép forrása: Google Trends

Az elmúlt 30 nap keresési adatai alapján látható, hogy a műsor beszüntetésekor nagy mértékben megugrott a Jimmy Kimmel-lel kapcsolatos keresések száma a Google-ben, majd ezt követően újabb nagy kiugrást produkált annak a híre, hogy a műsora a héten újra adásba kerül.

Kép forrása: Google Trends

Ha a térképes adatokat vizsgáljuk, nem meglepő módon

az Egyesült Államok kiemelkedik a keresési intenzitás tekintetében.

A műsor hazáján túl a lista elején szerepelnek még olyan országok, ahol a hivatalos nyelv szintén az angol, így ismertebb lehet az ott élők számára Jimmy Kimmel személye. Kanadában, Írországban, Ausztráliában és Új-Zélandon szintén nagy volt az érdeklődés a műsorvezető iránt.

Kép forrása: Google Trends

A Jimmy Kimmel személye iránti érdeklődés megugrása az elmúlt 20 év adatai alapján is kiemelkedőnek mondható;

messze most érdeklődtek legintenzívebben világszerte a műsorvezető iránt a Google adatai alapján.

Kép forrása: Google Trends

Más, nagy nevű amerikai televíziós személyiségekkel összevetve szintén kiemelkedő az érdeklődés Jimmy Kimmel személye iránt. Az elmúlt öt évben ugyan nem volt mindig konzisztensen magas az iránta való érdeklődés a Google-ben,

a mostani események hatalmasat dobtak az internetes kereséseken az elmúlt 5 év adatait nézve,

olyan más műsorvezetőkkel összevetve, mint Jimmy Fallon, Stephen Colbert, Seth Meyers, vagy John Oliver.

Kép forrása: Google Trends

Ez a tartalom a Google-lel való fizetett partnerség része, a Google Trends népszerűsítésére.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio