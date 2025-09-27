Hatalmas televíziós botrány rázta meg Amerikát: mutatjuk, mekkorát ment a sztori

A New York Times beszámolója szerint a "Jimmy Kimmel Live!"-ot azután vette le a műsorról a Walt Disney tulajdonában álló ABC, hogy az amerikai konzervatív politikai közösség és a csatorna szerint sértőn, az igazságot eltorzítva számolt be a Charlie Kirk elleni merényletről. Branden Carr, a Szövetségi Kommunikációs Bizottság (FCC) vezetője arról beszélt az esetet megelőzően, hogy a hatóság válaszlépéseket is tehet a csatorna ellen a műsorvezető állításai miatt, így sokan a lépést egyből úgy értelmezték, hogy a kormányzat nyomásgyakorlása vetett véget a műsornak.
Az eset az elmúlt két hétben nagy vitákat generált az amerikai nyilvánosságban. Az FCC egyik demokrata párti biztosa, Anna Gomez elutasítóan nyilatkozott a szervezet elnökének szavaival kapcsolatban. Szerinte Carr megnyilvánulása azért is volt különösen aggasztó, mert a
direkt kormányzati beavatkozás volt, egy üzleti döntésbe.
Barack Obama pedig X-bejegyzésében arról írt, hogy Kimmel műsorának beszüntetésével még veszélyesebbé vált a „cancel culture” az Egyesült Államokban.
A fentiekkel szemben a republikánus tábor merőben máshogy viszonyult Kimmel felfüggesztéséhez. A Trump-adminisztráció alelnöke, JD Vance a Fox News-nak arról beszélt, Kimmel hiába próbálja azt állítani, hogy bizonyos állításaival csak viccelt a Kirk-gyilkossággal kapcsolatban, szerinte a műsorvezető valójában
a jobboldali, konzervatív Amerikát vádolta meg Charlie Kirk meggyilkolásával.
A feszült helyzet közepette az ABC hétfőn bejelentette, hogy egy hét kihagyás után visszahozzák a műsorra a "Jimmy Kimmel Live!"-ot.
Múlt szerdán úgy döntöttünk, hogy felfüggesztjük a műsor gyártását, hogy ne szítsuk tovább az amúgy is feszült helyzetet hazánk számára érzelmileg megterhelő pillanatban
- fogalmazott a csatorna a közleményben.
A közleményben az is olvasható, hogy a Walt Disney vállalata szerint Kimmel szavai Charlie Kirk-kel kapcsolatban „rossz időzítésűek voltak, és emiatt érzéketlennek hatottak”, viszont a műsorvezetővel folytatott beszélgetéseket követően úgy határoztak, hogy a műsor visszatérhet.
Az egész világon híre ment a Jimmy Kimmel-sztorinak
Nemrég, a Google Trends segítségével megnéztük, hogyan alakult a magyar labdarúgó-válogatott mérkőzései iránti érdeklődés az interneten, valamint azt is megvizsgáltuk, mekkora érdeklődést váltott ki a Google-ben az új iPhone 17-es széria. Legfrissebb cikkünkben az elmúlt időszakban nagy sajtóvisszhangot kapó NATO-tagállamokat ért orosz légtérsértések iránti érdeklődést elemeztük a Google Trends adatai alapján.
Jimmy Kimmel műsorának felfüggesztése az Egyesült Államokban rendkívül nagy érdeklődést váltott ki a nyilvánosságban, amely a Google adatai alapján is egyértelműen látszik: a Google Trends legfelkapottabb témákat listázó aloldalán a múlt héten messze
a legnagyobb érdeklődést kiváltó téma volt Amerikában.
Az elmúlt 30 nap keresési adatai alapján látható, hogy a műsor beszüntetésekor nagy mértékben megugrott a Jimmy Kimmel-lel kapcsolatos keresések száma a Google-ben, majd ezt követően újabb nagy kiugrást produkált annak a híre, hogy a műsora a héten újra adásba kerül.
Ha a térképes adatokat vizsgáljuk, nem meglepő módon
az Egyesült Államok kiemelkedik a keresési intenzitás tekintetében.
A műsor hazáján túl a lista elején szerepelnek még olyan országok, ahol a hivatalos nyelv szintén az angol, így ismertebb lehet az ott élők számára Jimmy Kimmel személye. Kanadában, Írországban, Ausztráliában és Új-Zélandon szintén nagy volt az érdeklődés a műsorvezető iránt.
A Jimmy Kimmel személye iránti érdeklődés megugrása az elmúlt 20 év adatai alapján is kiemelkedőnek mondható;
messze most érdeklődtek legintenzívebben világszerte a műsorvezető iránt a Google adatai alapján.
Más, nagy nevű amerikai televíziós személyiségekkel összevetve szintén kiemelkedő az érdeklődés Jimmy Kimmel személye iránt. Az elmúlt öt évben ugyan nem volt mindig konzisztensen magas az iránta való érdeklődés a Google-ben,
a mostani események hatalmasat dobtak az internetes kereséseken az elmúlt 5 év adatait nézve,
olyan más műsorvezetőkkel összevetve, mint Jimmy Fallon, Stephen Colbert, Seth Meyers, vagy John Oliver.
Ez a tartalom a Google-lel való fizetett partnerség része, a Google Trends népszerűsítésére.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio
