Lecsapott Trump, brutális diplomáciai lépésre szánta el magát
Megvonja a vízumot az Egyesült Államok Gustavo Petro kolumbiai elnöktől, aki pénteken New Yorkban arra szólította fel az amerikai katonákat, hogy szegüljenek ellen Donald Trump elnök utasításainak - közölte az amerikai külügyminisztérium az X-en.

Visszavonjuk Petro vízumát meggondolatlan és lázító tettei miatt"

- közölte a tárca.

Gustavo Petro az ENSZ Közgyűlése alkalmából tartózkodott New Yorkban, ahol pénteken a világszervezet manhattani székhelye előtt palesztinpárti tüntetők demonstráltak. Petro a tüntetőkhöz szólva azt szorgalmazta, hogy

létre kellene hozni egy globális - még az amerikainál is erősebb - hadsereget a palesztinok felszabadítása érdekében.

Ezért innen, New Yorkból arra kérem az Egyesült Államok hadseregének minden katonáját, hogy ne fogják az emberekre a fegyvereiket. Szegüljenek ellen Trump utasításainak! Az emberség utasításainak tegyenek eleget!"

- mondta Petro.

A kolumbiai elnök hangos bírálója Izrael Gázai övezeti háborújának. Az ENSZ Közgyűlésén kedden elmondott beszédében azt mondta, az amerikai elnök "bűnrészes a gázai népirtásban". Korábban Donald Trump is bírálta Kolumbia baloldali államfőjét a drogpolitikája miatt. Egy Trump aláírásával ellátott dokumentum szerint Petro elnöksége alatt - az ország vezetésének elhibázott döntései miatt - rekordszintre emelkedett a kokatermesztés és a kokaingyártás Kolumbiában.

