Vasúti káosz és dróntámadás Ukrajnában: nemzetközi járatok is érintettek
Vasúti káosz és dróntámadás Ukrajnában: nemzetközi járatok is érintettek

Orosz drónok támadták az odesszai területen a vasúti infrastruktúrát szeptember 26-ról 27-re virradó éjszaka, jelentős károkat okozva - írja az Ukrajinszka Pravda.

A támadás során sem vasúti dolgozók, sem utasok nem haltak meg vagy sérültek meg.

Az Ukrzaliznicja közölte, hogy

minden személyszállító vonatot biztonságos távolságban állítottak meg a helyszíntől, számos vonat azonban késéssel közlekedik.

A legfrissebb információk szerint legalább 26 járat esetében van késés. Ezek közül a leghosszabb a 105/106-os számú Odesa–Kijev járatnál van, amely legalább 3 óra 42 perc késéssel közlekedik.

A fennakadások mind a belföldi, mind a nemzetközi útvonalakat érintik, köztük Bécset, Przemyślt és Varsót is.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

