Ex-hurrikán érte el az európai partokat

Ahogy arról a héten mi is beszámoltunk, már a korábbi előjrelezésekből is számítani lehetett rá, hogy az atlanti-óceáni Gabrielle hurrikán eléri majd a Portugáliához tartozó Azori-szigeteket, amire az elmúlt 10 évben nem volt példa.

A HungaroMet frissen közzétett radarképein látható, ahogy az időközben mérsékelt övi ciklonná visszagyengült Gabrielle eléri a portugál partokat.

Erősen viharos széllökések arrafelé már nem fordultak elő, csapadék is inkább csak a félsziget nyugati, északnyugati felén ma reggelig (Portugáliában viszont néhány helyen 40-50 mm-t meghaladó mennyiségről érkezett jelentés

- írta a HungaroMet.

Portugália csapadékösszege a Gabrielle hurrikán érkezése óta. Kép forrása: HungaroMet

