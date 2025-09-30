  • Megjelenítés
Évtizedeken át szivárogtak a féltett információk az Európai Parlamentből Pekingbe
Globál

Évtizedeken át szivárogtak a féltett információk az Európai Parlamentből Pekingbe

MTI
Négy év és kilenc hónap szabadságvesztésre ítélte a drezdai tartományi felsőbíróság kedden Kína javára végzett kémkedés vádjával az Alternatíva Németországnak (AfD) párt egyik parlamenti képviselőjének, Maximilian Krah-nak az egykori asszisztensét, Jian G.-t.

Jian G.-t azzal vádolták, hogy adatokat és bizalmas dokumentumokat adott át a kínai hírszerzésnek, mialatt Krah asszisztenseként dolgozott az Európai Parlamentben 2019 szeptembere és 2024 áprilisa között. Az ügyészség szerint

a férfi 2002 óta állt kapcsolatban a kínai titkosszolgálattal, és az AfD vezető politikusairól és külföldön élő kínaiakról is gyűjtött személyes adatokat.

A bíróság előtt a vádlott tagadta az ellene felhozott vádakat, és azt állította, hogy nem dolgozott a kínai hírszerzésnek.

Egy év és kilenc hónap börtönbüntetést kapott Jian G. egyik tettestársa, egy kínai nő, aki a lipcsei repülőtéren egy logisztikai vállalat alkalmazottjaként az ott megforduló repülőjáratokról, rakományokról és utasokról adott át információkat. A nő az adatok gyűjtését elismerte, de azt mindvégig tagadta, hogy a kínai hírszerzés ügynöke volt.

Maximilian Krah-val szemben EP-képviselői hivatalához kötődően megvesztegetés és pénzmosás gyanújával kapcsolatban külön vizsgálat folyik.

A tavalyi EP-választás előtti kampány idején kirobbant botrányok miatt végül eltávolították őt az AfD listavezetői helyéről, jelenleg a német szövetségi parlament tagja.

Kapcsolódó cikkünk

Súlyos kémügy borzolja a kedélyeket Németországban, megszólalt Olaf Scholz

Kémkedéssel lebukott a második legnagyobb német párt tagja, már sok politikust gyanúsítanak

Címlapkép: Tino Chrupalla, a jobboldali Alternatíva Németországért (AfD) párt társelnöke (j) és Maximilian Krah, az AfD európai parlamenti képviselője az új összetételű német parlament alakuló ülése előtt Berlinben 2025. március 25-én. MTI/EPA/Clemens Bilan

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Olcsó kacatból high-tech ipar

USA Innovates, China Replicates, Europe Regulates - szól a régi mantra. Sokan még ma is igaznak tartják, hogy Kína csak lopja a technológiát, másolja a... The post Olcsó kacatból high-tech ipar a

Ricardo

A Vaslady ébredése

Batman, Spiderman, Iron Lady. Mintha Thatcher valami szuperhős lenne a Marvel univerzumból, akinek az a szuperereje, hogy soha "nem hátrál meg". Meg azt mondja: "ha a mértéktelen [állami] költek

Kasza Elliott-tal

Clorox Company - elemzés

Kereskedési célpontokat keresgéltem, most éppen a magas ROIC, az elfogadható osztalékhozam és a chart alapon jó beszállási lehetőségek voltak a legfontosabb szempontjaim. Így találtam rá a C

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

KAPOSVÁR - Finanszírozás a gyakorlatban

KAPOSVÁR - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 30.

PÉCS - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 30.

Portfolio Private Health Forum 2025

2025. szeptember 30.

ZALAEGERSZEG - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 1.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Ukrán tüzérség tüzel a frontvonal közelében
Globál
Egész Oroszország veszélyben lehet, rettegett rakétákat kaphat Kijev – Ukrajnai háborús híreink kedden
Pénzcentrum
Megszólalt a Budapest Park vezérigazgatója: nagy kihívás, hogy kevesebbet piálnak a fiatalok
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility