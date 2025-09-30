Évtizedeken át szivárogtak a féltett információk az Európai Parlamentből Pekingbe

Jian G.-t azzal vádolták, hogy adatokat és bizalmas dokumentumokat adott át a kínai hírszerzésnek, mialatt Krah asszisztenseként dolgozott az Európai Parlamentben 2019 szeptembere és 2024 áprilisa között. Az ügyészség szerint
a férfi 2002 óta állt kapcsolatban a kínai titkosszolgálattal, és az AfD vezető politikusairól és külföldön élő kínaiakról is gyűjtött személyes adatokat.
A bíróság előtt a vádlott tagadta az ellene felhozott vádakat, és azt állította, hogy nem dolgozott a kínai hírszerzésnek.
Egy év és kilenc hónap börtönbüntetést kapott Jian G. egyik tettestársa, egy kínai nő, aki a lipcsei repülőtéren egy logisztikai vállalat alkalmazottjaként az ott megforduló repülőjáratokról, rakományokról és utasokról adott át információkat. A nő az adatok gyűjtését elismerte, de azt mindvégig tagadta, hogy a kínai hírszerzés ügynöke volt.
Maximilian Krah-val szemben EP-képviselői hivatalához kötődően megvesztegetés és pénzmosás gyanújával kapcsolatban külön vizsgálat folyik.
A tavalyi EP-választás előtti kampány idején kirobbant botrányok miatt végül eltávolították őt az AfD listavezetői helyéről, jelenleg a német szövetségi parlament tagja.
Címlapkép: Tino Chrupalla, a jobboldali Alternatíva Németországért (AfD) párt társelnöke (j) és Maximilian Krah, az AfD európai parlamenti képviselője az új összetételű német parlament alakuló ülése előtt Berlinben 2025. március 25-én. MTI/EPA/Clemens Bilan
