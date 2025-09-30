  • Megjelenítés
Kiderült: távozhat Trump egyik legfontosabb embere, ez komoly változást hoz Ukrajnában is
Kiderült: távozhat Trump egyik legfontosabb embere, ez komoly változást hoz Ukrajnában is

Portfolio
Steve Witkoff amerikai különmegbízott nyilatkozata szerint Donald Trump amerikai elnök béketerve a Gázai övezetben más konfliktusokra is hatással lehet, beleértve az orosz-ukrán válságot is - írta meg a TASzSz.

Az Egyesült Államok elnöke, Donald Trump Gázai övezetre vonatkozó tűzszüneti és az izraeli-palesztin konfliktus lezárását célzó terve olyan lendületet adhat, amely elősegítheti a béke megteremtését a Közel-Kelet más régióiban, és befolyásolhatja az ukrajnai válság rendezését is - jelentette ki Steve Witkoff amerikai elnöki különmegbízott.

Az elnök átfogó békét szeretne látni. Ez nem csak Gázáról szól, hanem arról, hogy ez hogyan terjedhet át a Közel-Kelet más területeire, és mit érhet el, talán még Oroszország és Ukrajna viszonylatában is

- nyilatkozta a Fox News-nak adott interjúban, az amerikai hatóságok által javasolt palesztin enklávé konfliktusának megoldására irányuló tervet kommentálva.

Witkoff hozzátette, hogy Trump kezdeményezését mind a Perzsa-öböl menti országok, mind az európai államok támogatják. A Fehér Ház korábban közzétette a gázai konfliktus rendezésére vonatkozó tervét. Ez 72 órán belül a harcok teljes leállítását és a Hamász által fogva tartott túszok szabadon bocsátását szorgalmazza. Emellett a dokumentum javasolja az enklávé átmeneti időszakra történő külső irányítás alá helyezését, amely alatt az enklávé lakosainak lehetőségük lenne elhagyni és visszatérni a területre.

Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök a Trumppal Washingtonban tartott sajtótájékoztatón bejelentette, hogy támogatja az amerikai elnök tervét a gázai katonai műveletek befejezésére. Ugyanakkor megjegyezte, hogy ha a Hamász elutasítja vagy szabotálja a javaslatot, Izrael "egyedül fogja befejezni a munkát".

Izraeli lapok közben arról írnak, hogy

Witkoff az év végégig távozhat a pozíciójából.

Ez a változás az orosz-ukrán háború végkimenetelére is jelentős hatást gyakorolhat, mivel a különmegbízott tevékeny részt vállalt az Moszkva és Washington közötti közvetítésben is. Januári kinevezését követően több alkalommal is járt az orosz fővárosban, ahol sikerült is eredményeket elérnie az tárgyalópartnereivel. Távozását akkor jelenthetik be, ha a Gázai övezetben sikerült megállapodni a rendezésről.

Egész Oroszország veszélyben lehet, rettegett rakétákat kaphat Kijev – Ukrajnai háborús híreink kedden

Címlapkép forrása: Kremlin.ru via Wikimedia Commons

