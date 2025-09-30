Megkongatta a vészharangot a NATO korábbi vezető katonatisztje: „háborúban állunk”

Sokan beszélnek a frontvonalállamokról, és ez alapvetően Kelet-Európa, de ettől el kell távolodnunk, mert a modern hadviselésben sok olyan dolog van, ahol valójában már nincs front
– jelentette ki a holland katonatiszt.
Hozzátette, hogy mindez tehát azokat az országokat is érinti ugyanúgy, mint az ukrajnai frontvonalhoz legközelebb esőket. Kifejezetten arra utalt, hogy a kibertérben már nincsenek távolságok, mindenki ugyanúgy célpont lehet az információs világban.
És ez nem azt jelenti, hogy tankok vannak London utcáin, vagy Hága, Róma vagy Lisszabon utcáin, hanem azt, hogy háborúban állunk
– zárta mondandóját.
