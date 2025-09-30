  • Megjelenítés
Megkongatta a vészharangot a NATO korábbi vezető katonatisztje: „háborúban állunk”
Globál

Megkongatta a vészharangot a NATO korábbi vezető katonatisztje: „háborúban állunk”

Portfolio
Rob Bauer, a NATO Katonai Bizottságának korábbi elnöke óva intett a jelenlegi helyzettel kapcsolatban – számolt be a The Guardian.

Sokan beszélnek a frontvonalállamokról, és ez alapvetően Kelet-Európa, de ettől el kell távolodnunk, mert a modern hadviselésben sok olyan dolog van, ahol valójában már nincs front

– jelentette ki a holland katonatiszt.

Hozzátette, hogy mindez tehát azokat az országokat is érinti ugyanúgy, mint az ukrajnai frontvonalhoz legközelebb esőket. Kifejezetten arra utalt, hogy a kibertérben már nincsenek távolságok, mindenki ugyanúgy célpont lehet az információs világban.

És ez nem azt jelenti, hogy tankok vannak London utcáin, vagy Hága, Róma vagy Lisszabon utcáin, hanem azt, hogy háborúban állunk

– zárta mondandóját.

Kapcsolódó cikkünk

Egész Oroszország veszélyben lehet, Kijev forradalmasította a kulcsfontosságú fegyvereket – Ukrajnai háborús híreink kedden

Címlapkép forrása: Defensie via Wikimedia Commons

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Olcsó kacatból high-tech ipar

USA Innovates, China Replicates, Europe Regulates - szól a régi mantra. Sokan még ma is igaznak tartják, hogy Kína csak lopja a technológiát, másolja a... The post Olcsó kacatból high-tech ipar a

Ricardo

A Vaslady ébredése

Batman, Spiderman, Iron Lady. Mintha Thatcher valami szuperhős lenne a Marvel univerzumból, akinek az a szuperereje, hogy soha "nem hátrál meg". Meg azt mondja: "ha a mértéktelen [állami] költek

Kasza Elliott-tal

Clorox Company - elemzés

Kereskedési célpontokat keresgéltem, most éppen a magas ROIC, az elfogadható osztalékhozam és a chart alapon jó beszállási lehetőségek voltak a legfontosabb szempontjaim. Így találtam rá a C

PR cikk

Konferencia ajánló

KAPOSVÁR - Finanszírozás a gyakorlatban

KAPOSVÁR - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 30.

PÉCS - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 30.

Portfolio Private Health Forum 2025

2025. szeptember 30.

ZALAEGERSZEG - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 1.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Donald Trump amerikai elnök
Globál
Nagy svunggal ment Trump beszédet tartani a tábornokainak: "aki nem tetszik, azt azonnal kirúgom!"
Pénzcentrum
Őrült számokat látunk: annyi magyar dolgozik külföldön, hogy túlnőnék Székesfehérvárt
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility