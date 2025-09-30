Mérgesedik a viszony Budapest és Kijev közt: az ukránok súlyos dologgal vádolják Magyarországot

Ukrajna külügyminisztere szerint Orbán Viktor magyar miniszterelnök beismerte, hogy magyar drónok hatoltak be a szomszédos ország légterébe. A kijevi vezető ezt a „beismerést” egy kontextusból kiragadott mondattal próbálja igazolni. Megnéztük: a valóságban egészen máshogy hangzott a kijelentés.

Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter X-oldalára írta ki a fenti megállapítást: egy Politico-cikk címét és leadjét rakta ki, amely Orbán Viktor véleményét ismerteti. A cím a következő: „és akkor mi van? Orbán azt állítja, hogy a kémdrón-behatolás Ukrajnába nem volt nagy dolog.” A leadben pedig az olvasható: „a magyar miniszterelnök szerint Ukrajna nem egy független ország, és azt javasolta Kijevnek, hogy a keleti határára figyeljen.”

The good news is that Prime Minister Orbán has admitted that some drones did enter Ukrainian airspace from Hungary. @FM_Szijjarto, how is your tweet about https://twitter.com/FM_Szijjarto?ref_src=twsrc%5Etfw — Andrii Sybiha (@andrii_sybiha) September 29, 2025

A Politico cikke angol nyelven idéz egy Harcosok Órája nevű podcastet, melyben a magyar miniszterelnök a lap szerint arról beszélt, hogy Ukrajna nem független és szuverén ország, ezért nem érdemes anyagilag támogatni.

De tegyük föl, hogy néhány méterre berepült volna oda. És akkor mi van?”

– idézi a Politico a magyar miniszterelnököt az állítólagos drónbetörés kapcsán.

A kijelentést fontos kontextusba helyezni: Orbán Viktor alapvetően arról beszél, hogy szerinte a drónberepülésről szóló ukrán állítások „kamu dolog” és hogy a „minisztereinek hisz”, vagyis nem történt légtérsértés.

Vagyis Orbán Viktor pont, hogy nem beismeri, hanem tagadja a drónbetörésről szóló híreket – ez világosan kiderül a teljes szövegből.

Az „Ukrajna figyeljen a keleti határra” komment arra vonatkozott, hogy a magyar miniszterelnök többször is hangsúlyozta, hogy Magyarország, Lengyelország, Szlovákia nem akarja megtámadni Ukrajnát. A miniszterelnök a szomszédos ország függetlenségén esett csorbát pedig azzal magyarázza, hogy Ukrajna ötöde orosz megszállás alatt van, a maradék rész pedig a Nyugat támogatásától függ.

Az elhangzottak ezen részét sem a Politico cikke, sem Szibiha nem említi meg.

„A jó hír az, hogy Orbán miniszterelnök elismerte, hogy néhány drón behatolt az ukrán légtérbe Magyarországról” – írja Szibiha, kommentálva a Politico-cikk címét. Megjelöli ezután Szijjártó Péter külügyminisztert, akit felelősségre von amiatt, hogy korábban azt írta, hogy nem igaz, hogy magyar drón repült be az ukrán légtérbe.

Szibiha ezután megvádolta a magyar miniszterelnököt azzal, hogy orosz propagandát terjeszt és azt írja, hogy „szívesen hallaná a szuverenitásról és függetlenségről szóló gondolatait”, ha Magyarország Trump elnök kérésének megfelelően levált az orosz energiahordozókról.

Magyarország és Ukrajna viszonya sosem volt rózsás, de az elmúlt hónapokban radikálisan leromlott. A közelmúltban az egyik fő vitás kérdés az volt, hogy az ukrán hadsereg többször is megtámadta a Magyarország számára kulcsfontosságú orosz olaj- és gázvezetékeket, többek közt a Barátság kőolajvezetéket is. Az incidenst ukrán katonai vezetők kitiltása követte, melyet hasonló intézkedések, majd magyar hírportálok letiltása követett Kijev részéről.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images