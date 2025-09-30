  • Megjelenítés
Mérgesedik a viszony Budapest és Kijev közt: az ukránok súlyos dologgal vádolják Magyarországot
Globál

Mérgesedik a viszony Budapest és Kijev közt: az ukránok súlyos dologgal vádolják Magyarországot

Portfolio
Ukrajna külügyminisztere szerint Orbán Viktor magyar miniszterelnök beismerte, hogy magyar drónok hatoltak be a szomszédos ország légterébe. A kijevi vezető ezt a „beismerést” egy kontextusból kiragadott mondattal próbálja igazolni. Megnéztük: a valóságban egészen máshogy hangzott a kijelentés.

Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter X-oldalára írta ki a fenti megállapítást: egy Politico-cikk címét és leadjét rakta ki, amely Orbán Viktor véleményét ismerteti. A cím a következő: „és akkor mi van? Orbán azt állítja, hogy a kémdrón-behatolás Ukrajnába nem volt nagy dolog.” A leadben pedig az olvasható: „a magyar miniszterelnök szerint Ukrajna nem egy független ország, és azt javasolta Kijevnek, hogy a keleti határára figyeljen.”

A Politico cikke angol nyelven idéz egy Harcosok Órája nevű podcastet, melyben a magyar miniszterelnök a lap szerint arról beszélt, hogy Ukrajna nem független és szuverén ország, ezért nem érdemes anyagilag támogatni.

De tegyük föl, hogy néhány méterre berepült volna oda. És akkor mi van?”

– idézi a Politico a magyar miniszterelnököt az állítólagos drónbetörés kapcsán.

A kijelentést fontos kontextusba helyezni: Orbán Viktor alapvetően arról beszél, hogy szerinte a drónberepülésről szóló ukrán állítások „kamu dolog” és hogy a „minisztereinek hisz”, vagyis nem történt légtérsértés.

Vagyis Orbán Viktor pont, hogy nem beismeri, hanem tagadja a drónbetörésről szóló híreket – ez világosan kiderül a teljes szövegből.

Az „Ukrajna figyeljen a keleti határra” komment arra vonatkozott, hogy a magyar miniszterelnök többször is hangsúlyozta, hogy Magyarország, Lengyelország, Szlovákia nem akarja megtámadni Ukrajnát. A miniszterelnök a szomszédos ország függetlenségén esett csorbát pedig azzal magyarázza, hogy Ukrajna ötöde orosz megszállás alatt van, a maradék rész pedig a Nyugat támogatásától függ.

Az elhangzottak ezen részét sem a Politico cikke, sem Szibiha nem említi meg.

A jó hír az, hogy Orbán miniszterelnök elismerte, hogy néhány drón behatolt az ukrán légtérbe Magyarországról” – írja Szibiha, kommentálva a Politico-cikk címét. Megjelöli ezután Szijjártó Péter külügyminisztert, akit felelősségre von amiatt, hogy korábban azt írta, hogy nem igaz, hogy magyar drón repült be az ukrán légtérbe.

Szibiha ezután megvádolta a magyar miniszterelnököt azzal, hogy orosz propagandát terjeszt és azt írja, hogy „szívesen hallaná a szuverenitásról és függetlenségről szóló gondolatait”, ha Magyarország Trump elnök kérésének megfelelően levált az orosz energiahordozókról.

Magyarország és Ukrajna viszonya sosem volt rózsás, de az elmúlt hónapokban radikálisan leromlott. A közelmúltban az egyik fő vitás kérdés az volt, hogy az ukrán hadsereg többször is megtámadta a Magyarország számára kulcsfontosságú orosz olaj- és gázvezetékeket, többek közt a Barátság kőolajvezetéket is. Az incidenst ukrán katonai vezetők kitiltása követte, melyet hasonló intézkedések, majd magyar hírportálok letiltása követett Kijev részéről.

Kapcsolódó cikkünk

Egész Oroszország veszélyben lehet, rettegett rakétákat kaphat Kijev – Ukrajnai háborús híreink kedden

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Olcsó kacatból high-tech ipar

USA Innovates, China Replicates, Europe Regulates - szól a régi mantra. Sokan még ma is igaznak tartják, hogy Kína csak lopja a technológiát, másolja a... The post Olcsó kacatból high-tech ipar a

Ricardo

A Vaslady ébredése

Batman, Spiderman, Iron Lady. Mintha Thatcher valami szuperhős lenne a Marvel univerzumból, akinek az a szuperereje, hogy soha "nem hátrál meg". Meg azt mondja: "ha a mértéktelen [állami] költek

Kasza Elliott-tal

Clorox Company - elemzés

Kereskedési célpontokat keresgéltem, most éppen a magas ROIC, az elfogadható osztalékhozam és a chart alapon jó beszállási lehetőségek voltak a legfontosabb szempontjaim. Így találtam rá a C

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

KAPOSVÁR - Finanszírozás a gyakorlatban

KAPOSVÁR - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 30.

PÉCS - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 30.

Portfolio Private Health Forum 2025

2025. szeptember 30.

ZALAEGERSZEG - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 1.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
GettyImages-2039407543-fegyver-hadiipar-haditechnika-hadsereg-honvédelem-légierő-rakéta-repülő-technológia-védelmi-kiadás
Globál
Valóságos forradalmat indított Ukrajna a háborúban: ezzel szemben szinte tehetetlen az orosz védelem
Pénzcentrum
Megszólalt a Budapest Park vezérigazgatója: nagy kihívás, hogy kevesebbet piálnak a fiatalok
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility