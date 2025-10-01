  • Megjelenítés
Keményen nekiment szoros szövetségesének Donald Trump: még egy rossz lépés, és katonai beavatkozás jöhet
Globál

Keményen nekiment szoros szövetségesének Donald Trump: még egy rossz lépés, és katonai beavatkozás jöhet

Portfolio
Donald Trump elnöki rendeletben garantálta Katar biztonságát, beleértve a katonai válaszlépést is, ha az országot újabb támadás érné az Izrael által szeptemberben végrehajtott légicsapások után - számolt be az Al Dzsazíra.

Donald Trump amerikai elnök által kiadott rendelet kimondja, hogy

az Egyesült Államok a Katar elleni fegyveres támadást az USA békéjét és biztonságát fenyegető veszélynek tekinti.

Trump szerint a két országot "szoros együttműködés, közös érdekek és haderőik közötti kapcsolat köti össze".

Izrael szeptember 9-i légicsapása - amely állításuk szerint a Hamász vezetői ellen irányult - megölt több csoporttagot, ugyanakkor egy, az épületben tartózkodó katari biztonsági őrrel is végzett.

Nemrégiben a katari őr halála miatt Netanyahu izraeli miniszterelnök bocsánatot kért Katartól, közvetlenül a Donald Trumppal folytatott telefonbeszélgetését követően.

Trump ígéretének jogi kötőereje egyelőre még kérdéses, mivel a kötelező érvényű nemzetközi szerződésekhez általában a Szenátus jóváhagyása szükséges.

Katar kulcsfontosságú amerikai katonai partner, területén található az USA Központi Parancsnokságának előretolt bázisa az Al Udeid légibázison.

