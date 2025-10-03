Erre nem számítottak: beszédet mondott Putyin, aztán jöttek az ukrán csapások

Az orosz államfő a Valdaj Fórumon mondott beszédet október 2-án, ahol többek között ironikusan emlegette fel az Európa különböző területein egyre másra felbukkanó ismeretlen drónokról is. A helyszín szimbolikusnak számít Oroszországban, 2014-ben itt rendezték a téli olimpiát is, Szocsi az egyik legnépszerűbb tengerparti nyaralóhelynek számít. Nem sokkal
Putyin beszédét követően váratlanul megszólaltak a légvédelmi rakéták a Fekete-tenger partján, a várost ukrán drónokkal támadták meg.
Ukrainian drones struck Sochi on the night of October 2, shortly after Putin spoke at the Valdai Forum. Explosions and air defense fire were reported over the Black Sea, triggering airport closures in Sochi and Gelendzhik for seven hours. Over 40 flights were delayed and at least… pic.twitter.com/kncRUa5XHj https://t.co/kncRUa5XHj— NOELREPORTS (@NOELreports) October 3, 2025
A beszámolók szerint a működésbe lépett a légvédelem, de robbanásokat is jeleztek. A jelentések szerint az eset miatt mintegy hét órás légtérzárat kellett elrendelni Szocsiban és a szomszédos Gelendzsikben is. Az eset következtében mintegy 40 járat késett, további 10-et pedig más repülőtérre kellett irányítani.
A jelentésben nem írnak arról, hogy pontosan milyen károk keletkeztek az ukrán csapások következtében, vagy hogy hány drón vett részt a támadásban.
Címlapkép forrása: Contributor/Getty Images
