Erre nem számítottak: beszédet mondott Putyin, aztán jöttek az ukrán csapások
Erre nem számítottak: beszédet mondott Putyin, aztán jöttek az ukrán csapások

Vlagyimir Putyin orosz elnök a Fekete-tenger partján, Szocsiban mondott beszédet, nem sokkal később Ukrajna drónokkal támadt a városra.

Az orosz államfő a Valdaj Fórumon mondott beszédet október 2-án, ahol többek között ironikusan emlegette fel az Európa különböző területein egyre másra felbukkanó ismeretlen drónokról is. A helyszín szimbolikusnak számít Oroszországban, 2014-ben itt rendezték a téli olimpiát is, Szocsi az egyik legnépszerűbb tengerparti nyaralóhelynek számít. Nem sokkal

Putyin beszédét követően váratlanul megszólaltak a légvédelmi rakéták a Fekete-tenger partján, a várost ukrán drónokkal támadták meg.

A beszámolók szerint a működésbe lépett a légvédelem, de robbanásokat is jeleztek. A jelentések szerint az eset miatt mintegy hét órás légtérzárat kellett elrendelni Szocsiban és a szomszédos Gelendzsikben is. Az eset következtében mintegy 40 járat késett, további 10-et pedig más repülőtérre kellett irányítani.

A jelentésben nem írnak arról, hogy pontosan milyen károk keletkeztek az ukrán csapások következtében, vagy hogy hány drón vett részt a támadásban.

Ostrom alatt a harkivi védőbástya, áttörés az orosz hadiiparban - Pénteki híreink az ukrán frontól percről percre

Címlapkép forrása: Contributor/Getty Images

