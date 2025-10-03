Sokkoló levelet küldött Putyinnak az amerikai ország - Ukrajna azonnal megszakít minden kapcsolatot

Nicaragua elismerte Ukrajna „annektált” megyéit, mint Oroszország rége, Ukrajna azonnal megszakította a kapcsolatot a latin-amerikai állammal – írja az UNN.

Nicaragua Oroszország szoros szövetségese, a Krím feletti orosz fennhatóságot már korábban elismerték, 2020-ban pedig egy tiszteletbeli konzulátust is nyitottak a Krímben.

Daniel Ortega, az ország elnöke nemrég levelet küldött Vlagyimir Putyin orosz elnöknek, melyben

„az Oroszországi Föderáció szerves részének” nevezte Donyeck, Luhanszk, Zaporizzsja és Herszon megyéket is – effektíve elismerve ezek fölött az orosz fennhatóságot.

Ukrajna válaszul minden diplomáciai kapcsolatot megszakított a latin-amerikai országgal. Nicaraguát „bábállamnak” nevezték, az országot irányító „rezsimet” pedig agresszió szponzorának, amely támogatja az ENSZ alapelveinek totális felrúgását.

