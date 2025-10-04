Hatalmas fordulat Csehországban, 97%-os feldolgozottságnál lényegében nyert Andrej Babiš pártja

Az Andrej Babiš-féle ANO továbbra is magabiztosan vezet a csehországi parlamenti választásokon a szavazatok 82,84 százalékának megszámlálása után. A legnagyobb ellenzéki párt 36,5 százalékon áll, míg a Petr Fiala jelenlegi kormányfő mögött álló Spolu 21,8 százalékkal a második.

Harmadik a liberális Stan 10,8 százalékkal, a negyedik helyre viszont feljött a Kalózpárt 8,2 százalékkal, maga mögé utasítva az oroszbarát SPD-t, amely kicsit több mint 8 százalékkal ötödik. Hatodik továbbra is a szélsőjobboldali AUTO 6,9 százalékkal.

Ez a hat erő éri el az 5 (pártszövetségek esetén 8) százalékos küszöböt. A radikális baloldali Elég! 4,5 százalékos eredménye nem lesz elég a parlamentbe jutásra, a többi párt pedig 1 százalék körül vagy az alatt áll.

