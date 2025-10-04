Hatalmas fordulat Csehországban, 97%-os feldolgozottságnál lényegében nyert Andrej Babiš pártja

97,7 százaléknál jár a feldolgozottság
Lassan befejeződik a szavazatok számlálása, de már most lehet tudni, hogy az Andrej Babis vezette ANO megnyerte a választásokat.
Az eredmények jelenleg:
Babiš-féle ANO 35,06%, ezzel 82 parlamenti mandátumra jogosultak,
a jelenleg kormányzó Spolu 23% (51 hely)
a Stan 11,09% (22 hely),
a Kalózpárt 8,73% (16 mandátum),
az SPD 7,88% (13 mandátum),
AUTO 6,81% 16 mandátum.
Az ANO egyébként Prágán kívül az összes választási körzetet elhódította, de a fővárosban is 20%-os eredménnyel a második legerősebb pártként zárhat.
95 százaléknál győzött az ANO
95,67 százalékos feldolgozottságnál 35,3 százalékon áll az ANO, a Spolu 22,7 százalékos. A Stan 11 százalékkal harmadik. Parlamentbe jut még a Kalózpárt, az SPD és az AUTO.
88 százaléknál már egyértelmű az ANO győzelme
A szavazatok 88,49 százalékának összeszámlálása után továbbra is a Babiš-féle ANO vezet 36 százalékkal. Második a jelenlegi kormányerő, a Spolu 22,2 százalékkal. A további parlamentbe jutó erők: Stan (10,9%), Kalózok (8,3%), SPD (8%) és AUTO (6,8%).
(Novinky.cz)
82 százaléknál helycsere történt a pártok sorrendjében
Az Andrej Babiš-féle ANO továbbra is magabiztosan vezet a csehországi parlamenti választásokon a szavazatok 82,84 százalékának megszámlálása után. A legnagyobb ellenzéki párt 36,5 százalékon áll, míg a Petr Fiala jelenlegi kormányfő mögött álló Spolu 21,8 százalékkal a második.
Harmadik a liberális Stan 10,8 százalékkal, a negyedik helyre viszont feljött a Kalózpárt 8,2 százalékkal, maga mögé utasítva az oroszbarát SPD-t, amely kicsit több mint 8 százalékkal ötödik. Hatodik továbbra is a szélsőjobboldali AUTO 6,9 százalékkal.
Ez a hat erő éri el az 5 (pártszövetségek esetén 8) százalékos küszöböt. A radikális baloldali Elég! 4,5 százalékos eredménye nem lesz elég a parlamentbe jutásra, a többi párt pedig 1 százalék körül vagy az alatt áll.
(Novinky.cz)
Prága kivételével az összes régiót megnyeri az ANO
Andrej Babiš pártja, az ANO Prágát leszámítva az összes csehországi régióban vezet.
Prágában a vezető kormányerő, a jobbközép Spolu 33,5 százalékkal vezet a szavazatok 70,3 százalékának megszámlálása után, itt az ANO országos eredményétől jelentősen elmaradva csak 20,8 százalékon áll.
Mindenhol máshol azonban jelentősen vezet az ANO. A Morva-sziléziai kerületben, illetve az Ústí nad Labem-i kerületben 45 százalék fölötti eredménnyel vezet Babiš pártja, ezekben a Spolu mindössze 15-16 százalékon áll.
Már szinte biztos Babiš győzelme
A szavazatok kétharmadának (66,34%) összeszámlálása után bár tovább csökkent a különbség a Babiš-féle ANO és a Petr Fiala miniszterelnök vezette Spolu között, továbbra is magabiztosan vezet az ellenzéki párt 37,7 százalékkal, míg a fő kormányerő 21,1 százalékon áll.
A dobogó helyére a liberális Stan léphet fel 10,6 százalékkal, az oroszbarát SPD a negyedik. Az ötödik helyen áll csaknem 8 százalékkal a Kalózok párt, míg a szélsőjobboldali AUTO továbbra is hatodik csaknem 7 százalékkal.
A választási részvétel 68,36 százalékos.
(Novinky.cz)
46 százaléknál tartja a vezetést az ANO
A szavazatok több mint 46 százalékának megszámlálása után tartja vezetését az Andrej Babiš-féle ANO, habár a különbség kicsit csökkent közte és a jelenlegi kormányfő, Petr Fiala mögött álló erő, a Spolu között. Az ANO 38,5 százalékon, a Spolu 19,8 százalékon áll.
Továbbra is a harmadik helyen áll a liberális Stan 10,5 százalékkal. Az oroszbarát SPD 8,3 százalékkal a negyedik. Az ötödik helyen váltás történt: a Kalózok párt közel 7,4 százalékos eredményével megelőzte a szélsőjobboldali AUTO pártot.
Jelentősen vezet Babiš pártja
Az Andrej Babiš volt miniszterelnök vezette ANO a szavazatok 22,67 százalékának összeszámlálása után jelentősen vezet, több mint 39 százalékkal. Második helyen áll a Petr Fiata jelenlegi kormányfő fémjelezte Spolu 19 százalékkal. Harmadik helyen a liberális Stan (Polgármesterek és Függetlenek) áll 10 százalék fölötti eredménnyel.
Az EU-ellenes, oroszbarát Szabadság és Közvetlen Demokrácia (SPD) jelenleg a negyedik helyen áll 8 százalékkal, a szélsőjobboldali Autósok Magukért mozgalom ötödik 7,5 százalékkal. A Kalózpárt áll a hatodik helyen 7 százalékkal.
(Novinky.cz)
Nagy fordulat jöhet Csehországban, megkezdődött a szavazatszámlálás
Csehországban pénteken és szombaton parlamenti választásokat tartottak, melynek nagy kérdése, maradhat-e a Petr Fiala vezette centrista kormány, vagy visszatér a hatalomba Orbán Viktor fontos európai szövetségese, Andrej Babiš. A szavazóurnák szombat délután 14 órakor zártak, és megkezdődött a szavazatszámlálás.
Címlapkép: Andrej Babis korábbi cseh miniszterelnök, az ellenzéki Elégedetlen Polgárok Akciója (ANO) mozgalom elnöke leadja szavazatát egy ostravai szavazóhelyiségben 2025. október 3-án. MTI/EPA/Martin Divisek
