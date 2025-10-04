Hatalmas fordulat jöhet Csehországban, nagyon vezet Andrej Babiš pártja

A szavazatok kétharmadának (66,34%) összeszámlálása után bár tovább csökkent a különbség a Babiš-féle ANO és a Petr Fiala miniszterelnök vezette Spolu között, továbbra is magabiztosan vezet az ellenzéki párt 37,7 százalékkal, míg a fő kormányerő 21,1 százalékon áll.

A dobogó helyére a liberális Stan léphet fel 10,6 százalékkal, az oroszbarát SPD a negyedik. Az ötödik helyen áll csaknem 8 százalékkal a Kalózok párt, míg a szélsőjobboldali AUTO továbbra is hatodik csaknem 7 százalékkal.

A választási részvétel 68,36 százalékos.

(Novinky.cz)