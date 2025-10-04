Hatalmas fordulat jöhet Csehországban, nagyon vezet Andrej Babiš pártja

Már szinte biztos Babiš győzelme
A szavazatok kétharmadának (66,34%) összeszámlálása után bár tovább csökkent a különbség a Babiš-féle ANO és a Petr Fiala miniszterelnök vezette Spolu között, továbbra is magabiztosan vezet az ellenzéki párt 37,7 százalékkal, míg a fő kormányerő 21,1 százalékon áll.
A dobogó helyére a liberális Stan léphet fel 10,6 százalékkal, az oroszbarát SPD a negyedik. Az ötödik helyen áll csaknem 8 százalékkal a Kalózok párt, míg a szélsőjobboldali AUTO továbbra is hatodik csaknem 7 százalékkal.
A választási részvétel 68,36 százalékos.
(Novinky.cz)
46 százaléknál tartja a vezetést az ANO
A szavazatok több mint 46 százalékának megszámlálása után tartja vezetését az Andrej Babiš-féle ANO, habár a különbség kicsit csökkent közte és a jelenlegi kormányfő, Petr Fiala mögött álló erő, a Spolu között. Az ANO 38,5 százalékon, a Spolu 19,8 százalékon áll.
Továbbra is a harmadik helyen áll a liberális Stan 10,5 százalékkal. Az oroszbarát SPD 8,3 százalékkal a negyedik. Az ötödik helyen váltás történt: a Kalózok párt közel 7,4 százalékos eredményével megelőzte a szélsőjobboldali AUTO pártot.
Jelentősen vezet Babiš pártja
Az Andrej Babiš volt miniszterelnök vezette ANO a szavazatok 22,67 százalékának összeszámlálása után jelentősen vezet, több mint 39 százalékkal. Második helyen áll a Petr Fiata jelenlegi kormányfő fémjelezte Spolu 19 százalékkal. Harmadik helyen a liberális Stan (Polgármesterek és Függetlenek) áll 10 százalék fölötti eredménnyel.
Az EU-ellenes, oroszbarát Szabadság és Közvetlen Demokrácia (SPD) jelenleg a negyedik helyen áll 8 százalékkal, a szélsőjobboldali Autósok Magukért mozgalom ötödik 7,5 százalékkal. A Kalózpárt áll a hatodik helyen 7 százalékkal.
(Novinky.cz)
Nagy fordulat jöhet Csehországban, megkezdődött a szavazatszámlálás
Csehországban pénteken és szombaton parlamenti választásokat tartottak, melynek nagy kérdése, maradhat-e a Petr Fiala vezette centrista kormány, vagy visszatér a hatalomba Orbán Viktor fontos európai szövetségese, Andrej Babiš. A szavazóurnák szombat délután 14 órakor zártak, és megkezdődött a szavazatszámlálás.
Címlapkép: Andrej Babis korábbi cseh miniszterelnök, az ellenzéki Elégedetlen Polgárok Akciója (ANO) mozgalom elnöke leadja szavazatát egy ostravai szavazóhelyiségben 2025. október 3-án. MTI/EPA/Martin Divisek
Bejártuk a hipermodern hódmezővásárhelyi napelemparkot, ahol a jövő zöld energiáját termelik majd
Elképesztő fejlesztéseket láthattunk.
Megadóztatná a szupergazdagokat a francia kormány
3 milliárd euró többletbevételt remélnek a legnagyobb jövedelműekre kivetett adóból.
Milliárdokba kerülhet a halogatás az inváziós fajok kezelésénél
A kármentés helyett a megelőzésre kellene törekedni.
Ismét jó messze elért Ukrajna keze: Finnország közelében csaptak le a különleges erők
Egy orosz rakétahordozó korvettre.
Tetemes elbocsájtásokra készül a Renault
A francia autógyártó még nem erősítette meg a terveket.
Ítéletidő csapott le Romániára
Jelentősek a károk.
Veszélyjelzés a tőzsdéken: a dotcom lufi idején sem volt ilyen kritikus a helyzet
Hatalmas a sebezhetőség.
Fokozódik a helyzet: katonai csapást hajtott végre Amerika - Videó jött az incidensről
Trump nagyon bekeményített.
Könnyebben kaphatnak Otthon Start hitelt egyes vállalkozók
Egy társadalmi egyeztetésre bocsátott jogszabály alapján az átalányadózók egy része és az őstermelők könnyebben kaphatnak Otthon Start hitelt. Ugyanis a ezen támogatott hitelnél a bankoknak
Burgonyaválság a láthatáron: így hat a globális felmelegedés az élelmiszer-ellátásra
A klímaváltozás már nem a jövő problémája a mezőgazdaság területén sem. Kína kutatólaboratóriumaiban már most kísérletekkel mutatják ki, hogy milyen következmén
Vidéken még maradt valaki?
E heti vendégünk Móricz Dani és Cser Tamás. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a Spotify, YouTube, Apple Podcast, Google Podcas
Minden jónak vége lesz egyszer?
A világ egyik kellemetlensége, hogy folyamatosan változik. Ugyan sokan örülhetnek is ennek, hiszen kevesen tudják ugyanazt a játékot játszani 40-70-100 éven keresztül, azonban megvan ennek a kom
EU Bíróság ítélete a közösségi értékesítésről
A közelmúltban egy érdekes ítélet született az Európai Unió Bíróságán (EUB), amely iránymutatást adhat a közösségi értékesítések és az exportértékesítések áfamentességének meg
A rézszektor és a Trump-adminisztráció vámjai
Az Egyesült Államok saját réz kitermelése és újrahasznosítása a belső szükséglet felét fedezi, a fennmaradó mennyiség importból származik.
A kutatói indikátor kritikus pontjai és a biztos megoldás
A GINOP PLUSZ-2.1.1-21 közleménye pontosítja az RCO06 indikátort, és elérhetővé teszi az FTE-nyilatkozat kötelező Excel-sablonját. A benyújtás feltétele a szabályszerűen kitöltött sablon.
Drága a forint vagy csak mi érezzük annak?
Sokan panaszkodnak az utóbbi időben, hogy Magyarország nagyon drága hellyé vált, külföldön a nyaralás alatt olcsóbb volt az élet. Az ilyen típusú észrevételek döntően szubjektív... The p
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Tőzsdézz a világ legnagyobb piacain: Kezdő útmutató
Bemutatjuk, merre érdemes elindulni, ha vonzanak a nemzetközi piacok, de még nem tudod, hogyan vágj bele a tőzsdézésbe.
Megmentették a magyar költségvetést, de mire lesz ez elég?
Egyszeri tételek javították a számokat.
Előttünk hever az aranyat érő termék, de kevesen hajolnak le érte
A terület eddig jobbára kiaknázatlan maradt, aminek egyik oka az összefogás hiánya.
Magyar piactól a világmárkákig: így hangolják újra a BDPST Konceptet
Márton Szabolcs márkafejlesztési és stratégiai igazgatót kérdeztük.