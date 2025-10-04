  • Megjelenítés
Hatalmas fordulat jöhet Csehországban, nagyon vezet Andrej Babiš pártja
Hatalmas fordulat jöhet Csehországban, nagyon vezet Andrej Babiš pártja

Csehországban pénteken és szombaton parlamenti választásokat tartottak, melynek nagy kérdése, maradhat-e a Petr Fiala vezette centrista kormány, vagy visszatér a hatalomba Orbán Viktor fontos európai szövetségese, Andrej Babiš. A szavazóurnák szombat délután 14 órakor zártak, és megkezdődött a szavazatszámlálás. A Babiš-féle ANO utcahosszal vezet, a Fiala-féle Spolu 16 százalékponttal van lemaradva mögötte. Egyelőre úgy néz ki, hat párt, illetve pártszövetség juthat parlamentbe. Kérdés, hogy győzelme esetén Babiš mely erővel, erőkkel tud majd kormányt alakítani.
Már szinte biztos Babiš győzelme

A szavazatok kétharmadának (66,34%) összeszámlálása után bár tovább csökkent a különbség a Babiš-féle ANO és a Petr Fiala miniszterelnök vezette Spolu között, továbbra is magabiztosan vezet az ellenzéki párt 37,7 százalékkal, míg a fő kormányerő 21,1 százalékon áll.

A dobogó helyére a liberális Stan léphet fel 10,6 százalékkal, az oroszbarát SPD a negyedik. Az ötödik helyen áll csaknem 8 százalékkal a Kalózok párt, míg a szélsőjobboldali AUTO továbbra is hatodik csaknem 7 százalékkal.

A választási részvétel 68,36 százalékos.

(Novinky.cz)

46 százaléknál tartja a vezetést az ANO

A szavazatok több mint 46 százalékának megszámlálása után tartja vezetését az Andrej Babiš-féle ANO, habár a különbség kicsit csökkent közte és a jelenlegi kormányfő, Petr Fiala mögött álló erő, a Spolu között. Az ANO 38,5 százalékon, a Spolu 19,8 százalékon áll.

Továbbra is a harmadik helyen áll a liberális Stan 10,5 százalékkal. Az oroszbarát SPD 8,3 százalékkal a negyedik. Az ötödik helyen váltás történt: a Kalózok párt közel 7,4 százalékos eredményével megelőzte a szélsőjobboldali AUTO pártot.

(Novinky.cz)

Jelentősen vezet Babiš pártja

Az Andrej Babiš volt miniszterelnök vezette ANO a szavazatok 22,67 százalékának összeszámlálása után jelentősen vezet, több mint 39 százalékkal. Második helyen áll a Petr Fiata jelenlegi kormányfő fémjelezte Spolu 19 százalékkal. Harmadik helyen a liberális Stan (Polgármesterek és Függetlenek) áll 10 százalék fölötti eredménnyel.

Az EU-ellenes, oroszbarát Szabadság és Közvetlen Demokrácia (SPD) jelenleg a negyedik helyen áll 8 százalékkal, a szélsőjobboldali Autósok Magukért mozgalom ötödik 7,5 százalékkal. A Kalózpárt áll a hatodik helyen 7 százalékkal.

(Novinky.cz)

Nagy fordulat jöhet Csehországban, megkezdődött a szavazatszámlálás

Csehországban pénteken és szombaton parlamenti választásokat tartottak, melynek nagy kérdése, maradhat-e a Petr Fiala vezette centrista kormány, vagy visszatér a hatalomba Orbán Viktor fontos európai szövetségese, Andrej Babiš. A szavazóurnák szombat délután 14 órakor zártak, és megkezdődött a szavazatszámlálás.

Címlapkép: Andrej Babis korábbi cseh miniszterelnök, az ellenzéki Elégedetlen Polgárok Akciója (ANO) mozgalom elnöke leadja szavazatát egy ostravai szavazóhelyiségben 2025. október 3-án. MTI/EPA/Martin Divisek

