Ismét jó messze elért Ukrajna keze: Finnország közelében csaptak le a különleges erők

A Bujan-M osztályú kis hadihajó Kalibr rakéták hordozására képes.

Az ukrán különleges erők közleménye szerint a Grad nevű orosz rakétahordozó hajót helyi idő szerint 4:31-kor érte találat az Onyega-tavon.

A hajó a Balti-tengerről a Kaszpi-tenger felé tartott, amikor a támadás során sérülés keletkezett a hajó jobb oldali hajtóműterében. A támadáshoz használt fegyverről nem közöltek részleteket.

A Bujan-M osztályú, más néven Project 21631 jelzésű hajó kis méretű, de erősen felfegyverzett korvett, amely sekély vizeken is képes működni.

Az általa hordozott Kalibr rakéták rendszeresen támadnak ukrán városokat.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images