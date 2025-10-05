Netanjahu: Csak a túszok hazatérése után lépünk tovább a tűzszünettel

"Nem lépünk tovább a húsz pont egyikében sem, amíg nem valósul meg az első pont, vagyis minden túsz - élő és halott - kiszabadulása,
amíg nem tér vissza Izrael területére az utolsó túsz
- mondta Netanjahu a Hősi fórum nevű, elesett katonák családtagjait tömörítő szervezettel tartott találkozóján Netanjahu.
"A Palesztin Hatóság nem fog uralmat gyakorolni Gázában a háború után. Sem a Hamász (terrorszervezet), sem annak képviselői nem lesznek részesei a Gázai övezet irányításának. Izrael felelős és aktív lesz a lefegyverzésük felügyeletében"- tette hozzá.
"Arra számítunk, hogy már a közeljövőben megvalósul az első szakasz, és minden túsz azonnal kiszabadul. De az izraeli hadsereg Gáza városának központjában van, és minden lehetőségre felkészült.
Amennyiben a Hamász megtagadja a túszok szabadon bocsátását, a hadsereg újra fokozni fogja a tüzet, amíg a Hamász el nem bukik, és minden túsz haza nem tér
"- közölte vasárnap Jiszráel Kac védelmi miniszter, szintén az izraeli vezetők bizalmatlanságát jelezve, egy állami emlékünnepségen.
A Donald Trump amerikai elnök kezdeményezte húszpontos tűzszüneti és túszalku-terv részleteinek megvitatása hétfőn kezdődik Kairóban Izrael és a Hamász delegációjának részvételével.
A palesztin iszlamista szervezet küldöttsége Halíl al-Hadzsa vezetésével vasárnap érkezik Kairóba, ahol találkozik Steve Witkoff-fal, az amerikai elnök közel-keleti különmegbízottjával, valamint Jared Kushnerrel, Donald Trump vejével és tanácsadójával.
A megbeszélésen jelen lesznek katari képviselők is, és főként a túszok - elsősorban az életben lévő túszok - szabadon bocsátásának mikéntjét, az izraeli erők részleges kivonását, a dróntevékenység leállítását és a harcok befejezését vitatják meg. A Hamász követeli Marvan Barguti szabadon bocsátását is, akit terrorgyilkosságokért ötszörös életfogytiglanra ítéltek, és izraeli börtönben tartanak fogva.
Dani Miran, a magyar állampolgársággal is rendelkező, Gázában fogva tartott Omri Miran édesapja a ynet hírportálnak úgy nyilatkozott, hogy "amikor meglátom Omrit magam előtt állni, akkor fogom tudni, hogy ez valóban megtörtént".
Elmesélte, hogy Roni, Omri egyik kislánya megkérdezte az Egyesült Államokba készülő édesanyját, hogy "ezúttal sikerül majd hazahozni apát?", és elmondta, hogy a család "teljesen tisztában van a helyzettel."
A tel-avivi tőzsdeindex jelentősen emelkedett a gázai megállapodás reménye és az ebből adódó befektetői optimizmus miatt.
Izrael fő tőzsdeindexei új történelmi csúcsokat érnek el,
mivel a befektetők bíznak a Trump tervben, amely szerint hazajut minden Gázában fogva tartott túsz, és véget ér a háború az övezetben. A terv szeptember 29-i bejelentése óta a TA-35 index 5,2 százalékkal, a TA-125 5,8 százalékkal, míg a TA-90 7,7 százalékkal nőtt - derül ki a tőzsde hivatalos adataiból.
Címlapkép forrása: Portfolio
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Terrortámadás Angliában: lép a kormány, korlátoznák a félelemkeltő tüntetéseket
"Figyelembe kell venni az egyes közösségek jogát is ahhoz, hogy félelem nélkül éljenek."
Kikelt a sírból Európa legerősebb országa
Az óriási költekezés ellenére is lassú lesz a fellendülés.
Fix 3%-os hitel a vállalkozásoknak: tisztáztak néhány részletet
Minden terméknél legalább 150 millió forint áll rendelkezésre vállalkozásonként.
Így teljesítettek a világ hedge fundjai szeptemberben
A részvényeket alulmúlták, a kötvényeket túlszárnyalták.
Zelenszkij: Több száz csapást intéztek Ukrajna ellen az orosz erők
Legkevesebb öt ember meghalt és tíz megsebesült.
Otthon Start: jó hírt kaptak az átalányadózók és az őstermelők
Egységesen 50%-os költséghányadot alkalmazhatnak a bankok a jövedelemszámítás során.
Ez az egy dolog különbözteti majd meg a sikeres cégvezetőket az AI korában
Az érzelmek kezelésének képessége kulcskompetenciává fog válni.
Döntött az olajkartell az olajkitermelés novemberi mértékéről
Oroszország akarata felülkerekedett Szaúd-Arábiáéval szemben.
Könnyebben kaphatnak Otthon Start hitelt egyes vállalkozók
Egy társadalmi egyeztetésre bocsátott jogszabály alapján az átalányadózók egy része és az őstermelők könnyebben kaphatnak Otthon Start hitelt. Ugyanis a ezen támogatott hitelnél a bankoknak
Burgonyaválság a láthatáron: így hat a globális felmelegedés az élelmiszer-ellátásra
A klímaváltozás már nem a jövő problémája a mezőgazdaság területén sem. Kína kutatólaboratóriumaiban már most kísérletekkel mutatják ki, hogy milyen következmén
Vidéken még maradt valaki?
E heti vendégünk Móricz Dani és Cser Tamás. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a Spotify, YouTube, Apple Podcast, Google Podcas
Minden jónak vége lesz egyszer?
A világ egyik kellemetlensége, hogy folyamatosan változik. Ugyan sokan örülhetnek is ennek, hiszen kevesen tudják ugyanazt a játékot játszani 40-70-100 éven keresztül, azonban megvan ennek a kom
A rézszektor és a Trump-adminisztráció vámjai
Az Egyesült Államok saját réz kitermelése és újrahasznosítása a belső szükséglet felét fedezi, a fennmaradó mennyiség importból származik.
A kutatói indikátor kritikus pontjai és a biztos megoldás
A GINOP PLUSZ-2.1.1-21 közleménye pontosítja az RCO06 indikátort, és elérhetővé teszi az FTE-nyilatkozat kötelező Excel-sablonját. A benyújtás feltétele a szabályszerűen kitöltött sablon.
EU Bíróság ítélete a közösségi értékesítésről
A közelmúltban egy érdekes ítélet született az Európai Unió Bíróságán (EUB), amely iránymutatást adhat a közösségi értékesítések és az exportértékesítések áfamentességének meg
Drága a forint vagy csak mi érezzük annak?
Sokan panaszkodnak az utóbbi időben, hogy Magyarország nagyon drága hellyé vált, külföldön a nyaralás alatt olcsóbb volt az élet. Az ilyen típusú észrevételek döntően szubjektív... The p
Megmentették a magyar költségvetést, de mire lesz ez elég?
Egyszeri tételek javították a számokat.
Előttünk hever az aranyat érő termék, de kevesen hajolnak le érte
A terület eddig jobbára kiaknázatlan maradt, aminek egyik oka az összefogás hiánya.
Magyar piactól a világmárkákig: így hangolják újra a BDPST Konceptet
Márton Szabolcs márkafejlesztési és stratégiai igazgatót kérdeztük.
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Tőzsdézz a világ legnagyobb piacain: Kezdő útmutató
Bemutatjuk, merre érdemes elindulni, ha vonzanak a nemzetközi piacok, de még nem tudod, hogyan vágj bele a tőzsdézésbe.