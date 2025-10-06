Felfedte a hírszerzés: brutális diktatúra kísérleti terepévé vált az ukrajnai front

Az információt Oleh Alekszandrov, az Ukrán Külföldi Hírszerző Szolgálat tisztje osztotta meg.
Alekszandrov emlékeztetett arra is, hogy Phenjan KN-23 és KN-24 típusú indítóállásokat és rövid hatótávolságú ballisztikus rakétákat szállított Oroszországnak, amelyeket az orosz erők ukrán városok lövetésére használtak.
A hírszerzés szerint Oroszország és Észak-Korea az ukrajnai háborút használja az észak-koreai fegyverek harctéri tesztelésére és tökéletesítésére.
Ezek között szerepel a szovjet Konkursz páncéltörő rakétarendszer modernizált változata (észak-koreai nevén: Phoenix-2), a Bulsae-4 nagy hatótávolságú önjáró páncéltörő rakéta, valamint a 600 mm-es KN-25 nehéz rakéta-sorozatvető.
Az ukrán hírszerzés becslései szerint 8500–13 000 észak-koreai katona állomásozik Oroszország Kurszki területén, ami lehetővé teszi Oroszország számára, hogy saját erőinek egy részét átcsoportosítsa az Ukrajna elleni frontra.
A hírszerzés szeptemberben további 1000 észak-koreai katona érkezését rögzítette Kurszkba.
A Kreml észak-koreai vendégmunkásokat is alkalmaz a mozgósítás miatt kieső munkaerő pótlására. Jelenleg több mint 17 800 észak-koreai dolgozik Oroszországban, és tervben van további 26 000 fő toborzása, köztük 6000 főt az Ukrajna ideiglenesen megszállt területein végzendő építési munkákra szánnak.
