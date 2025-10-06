  • Megjelenítés
Felfedte a hírszerzés: brutális diktatúra kísérleti terepévé vált az ukrajnai front
Globál

Felfedte a hírszerzés: brutális diktatúra kísérleti terepévé vált az ukrajnai front

Portfolio
Az ukrán külső hírszerzés szerint Észak-Korea jelenleg Oroszország lőszerigényének 35-50 százalékát biztosítja, havonta 200-260 ezer darab 152 mm-es és 122 mm-es lövedéket szállítva – írja az Ukrinform.

Az információt Oleh Alekszandrov, az Ukrán Külföldi Hírszerző Szolgálat tisztje osztotta meg.

Alekszandrov emlékeztetett arra is, hogy Phenjan KN-23 és KN-24 típusú indítóállásokat és rövid hatótávolságú ballisztikus rakétákat szállított Oroszországnak, amelyeket az orosz erők ukrán városok lövetésére használtak.

A hírszerzés szerint Oroszország és Észak-Korea az ukrajnai háborút használja az észak-koreai fegyverek harctéri tesztelésére és tökéletesítésére.

Ezek között szerepel a szovjet Konkursz páncéltörő rakétarendszer modernizált változata (észak-koreai nevén: Phoenix-2), a Bulsae-4 nagy hatótávolságú önjáró páncéltörő rakéta, valamint a 600 mm-es KN-25 nehéz rakéta-sorozatvető.

Az ukrán hírszerzés becslései szerint 8500–13 000 észak-koreai katona állomásozik Oroszország Kurszki területén, ami lehetővé teszi Oroszország számára, hogy saját erőinek egy részét átcsoportosítsa az Ukrajna elleni frontra.

A hírszerzés szeptemberben további 1000 észak-koreai katona érkezését rögzítette Kurszkba.

A Kreml észak-koreai vendégmunkásokat is alkalmaz a mozgósítás miatt kieső munkaerő pótlására. Jelenleg több mint 17 800 észak-koreai dolgozik Oroszországban, és tervben van további 26 000 fő toborzása, köztük 6000 főt az Ukrajna ideiglenesen megszállt területein végzendő építési munkákra szánnak.

Címlapkép forrása: Contributor/Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

A csúcs az új mélypont 

Örülhet a fejének az egyszeri tőzsdei kereskedő: hiába Trump, a kereskedelmi bizonytalanságok és a háborúk, ömlik a pénz a részvénypiacokra. Az elmúlt egy évben világszerte... The post A c

Holdblog

Vidéken még maradt valaki?

E heti vendégünk Móricz Dani és Cser Tamás. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a&#160;Spotify,&#160;YouTube,&#160;Apple Podcast,&#160;Google Podcas

PR cikk

Konferencia ajánló

Portfolio Budapest Economic Forum 2025

Portfolio Budapest Economic Forum 2025

2025. október 7.

Otthonteremtés 2025-2026-ban

2025. október 7.

Portfolio Energy Investment Forum 2025

2025. október 8.

BÉKÉSCSABA - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 8.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
druzshivka
Globál
Ukrán drón vette célba Moszkvát, Zelenszkij szerint Putyin gúnyt űz a Nyugatból – Háborús híreink hétfőn
Pénzcentrum
Ez ma a legnagyobb csapda a munkaerőpiacon: rengeteg magyar sétál bele, súlyos árat fizetnek
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility