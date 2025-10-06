Káosz az oslói reptéren: rejtélyes repülő objektumok zavarták meg a légi közlekedést

Az NTB norvég hírügynökség jelentése szerint több érkező járatot késleltettek vagy átirányítottak, miután a rendőrség éjfél körül bejelentést kapott egy Norwegian Air pilótájától, aki

a repülőtérhez való közeledés során három-öt drónt vélt látni.

A hírügynökség közlése szerint az észlelést nem sikerült megerősíteni. Mostanra a légiközlekedés helyreállt az oslói reptéren.

Az európai légi közlekedésben az elmúlt hetekben többször is fennakadásokat okoztak drónészlelések és légtérsértések, többek között a koppenhágai, oslói és müncheni repülőtereken.

