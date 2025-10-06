Orosz kormányzó: nyolc drónt lőttek le a Tulai terület fölött
Dmitrij Miljajev kormányzó jelentése szerint a légvédelmi erők nyolc ukrán drónt semmisítettek meg a Tulai terület fölött. Áldozatok nincsenek.
(TASZSZ)
Szobjanyin: Moszkva felé tartó drónt lőtt le a légvédelem
Szergej Szobjanyin moszkvai polgármester szerint az orosz légvédelem lelőtt egy a főváros felé tartó ukrán drónt. A mentőszolgálatok a baleset helyszínén dolgoznak.
(Telegram)
Ukrán drón vette célba Moszkvát, Zelenszkij szerint Putyin gúnyt űz a Nyugatból – Háborús híreink hétfőn
Szergej Szobjanyin moszkvai polgármester szerint hétfőre virradóra az orosz légvédelem lelőtt egy ukrán drónt, amely az orosz főváros felé tartott. Az éjszaka folyamán több orosz város, így Szocsi, Krasznodar és Gelendzsik repterén is korlátozásokat kellett elrendelni, feltehetően ukrán dróntevékenység miatt. Volodimir Zelenszkij szerint miközben Oroszország egyre fokozza Ukrajna elleni támadásait, a nemzetközi közösség reakciója az ukrán polgári infrastruktúrát érő csapásokra hagy némi kívánnivalót maga után. Az ukrán elnök vasárnap esti videóbeszédében azt mondta, Vlagyimir Putyin gúnyt űz a Nyugatból. Cikkünk folyamatosan frissül az ukrajnai háború híreivel.
Címlapkép forrása: Andre LuÃs Alves/Anadolu via Getty Images
