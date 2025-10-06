  • Megjelenítés
Ukrán drón vette célba Moszkvát, Zelenszkij szerint Putyin gúnyt űz a Nyugatból – Háborús híreink hétfőn
Globál

Ukrán drón vette célba Moszkvát, Zelenszkij szerint Putyin gúnyt űz a Nyugatból – Háborús híreink hétfőn

Portfolio
Szergej Szobjanyin moszkvai polgármester szerint hétfőre virradóra az orosz légvédelem lelőtt egy ukrán drónt, amely az orosz főváros felé tartott. Az éjszaka folyamán több orosz város, így Szocsi, Krasznodar és Gelendzsik repterén is korlátozásokat kellett elrendelni, feltehetően ukrán dróntevékenység miatt. Volodimir Zelenszkij szerint miközben Oroszország egyre fokozza Ukrajna elleni támadásait, a nemzetközi közösség reakciója az ukrán polgári infrastruktúrát érő csapásokra hagy némi kívánnivalót maga után. Az ukrán elnök vasárnap esti videóbeszédében azt mondta, Vlagyimir Putyin gúnyt űz a Nyugatból. Cikkünk folyamatosan frissül az ukrajnai háború híreivel.
Megosztás

Orosz kormányzó: nyolc drónt lőttek le a Tulai terület fölött

Dmitrij Miljajev kormányzó jelentése szerint a légvédelmi erők nyolc ukrán drónt semmisítettek meg a Tulai terület fölött. Áldozatok nincsenek.

(TASZSZ)

Megosztás

Szobjanyin: Moszkva felé tartó drónt lőtt le a légvédelem

Szergej Szobjanyin moszkvai polgármester szerint az orosz légvédelem lelőtt egy a főváros felé tartó ukrán drónt. A mentőszolgálatok a baleset helyszínén dolgoznak.

(Telegram)

Megosztás

Ukrán drón vette célba Moszkvát, Zelenszkij szerint Putyin gúnyt űz a Nyugatból – Háborús híreink hétfőn

Szergej Szobjanyin moszkvai polgármester szerint hétfőre virradóra az orosz légvédelem lelőtt egy ukrán drónt, amely az orosz főváros felé tartott. Az éjszaka folyamán több orosz város, így Szocsi, Krasznodar és Gelendzsik repterén is korlátozásokat kellett elrendelni, feltehetően ukrán dróntevékenység miatt. Volodimir Zelenszkij szerint miközben Oroszország egyre fokozza Ukrajna elleni támadásait, a nemzetközi közösség reakciója az ukrán polgári infrastruktúrát érő csapásokra hagy némi kívánnivalót maga után. Az ukrán elnök vasárnap esti videóbeszédében azt mondta, Vlagyimir Putyin gúnyt űz a Nyugatból. Cikkünk folyamatosan frissül az ukrajnai háború híreivel.

Címlapkép forrása: Andre LuÃ­s Alves/Anadolu via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Vidéken még maradt valaki?

E heti vendégünk Móricz Dani és Cser Tamás. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a&#160;Spotify,&#160;YouTube,&#160;Apple Podcast,&#160;Google Podcas

PR cikk

Konferencia ajánló

Portfolio Budapest Economic Forum 2025

Portfolio Budapest Economic Forum 2025

2025. október 7.

Otthonteremtés 2025-2026-ban

2025. október 7.

Portfolio Energy Investment Forum 2025

2025. október 8.

BÉKÉSCSABA - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 8.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
gavin newsom kalifornia
Globál
Megálljt parancsolna Trumpnak a demokrata nagyágyú: már megint kicsavarják a kezéből a katonák irányítását
Pénzcentrum
Sokkoló dátum közeleg Magyarország számára: ezen a napon nagyon sok minden eldőlhet
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility