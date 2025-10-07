Drasztikus lépésre szánta el magát Oroszország - Eljött a pillanat, amire az elemzők régóta vártak

Műholdfelvételek tanúsága szerint az orosz haderő felgyorsította a BMP gyalogsági harcjárművek leszerelését a Kosztroma régióban található 111. központi tartalékbázison. A Jompy nicknevű elemző által közzétett legfrissebb felvételeken jól látható a létesítményben bekövetkezett jelentős változás.
The 111th was just updated on GE. They're finally tackling all those wrecked BMPs and trying to repair as many as possible: pic.twitter.com/NI7iyf7QhN https://t.co/NI7iyf7QhN— Jompy (@Jonpy99) October 6, 2025
A képek alapján a gyalogsági harcjárműveket az elmúlt időszakban elkezdték intenzíven elszállítani a raktárbázisról. Szakértői vélemények szerint ezeket vagy
javítási munkálatokra küldik, vagy alkatrészforrásként használják fel más harképes egységek számára.
A hosszú éveken át tartó szabadtéri tárolás következtében számos jármű kritikus műszaki állapotba került. A korrodált páncélzat, meghibásodott műszerek, sérült motorok és vezérlőrendszerek jelentősen korlátozzák e járművek harci alkalmazhatóságát.
A 111. bázis ugyanakkor az Orosz Fegyveres Erők egyik legfontosabb páncélozott jármű raktárbázisa. A létesítmény a Kosztroma régióban, Bui város közelében helyezkedik el, és a Központi Katonai Körzet alárendeltségébe tartozik. A bázis stratégiai fontosságát az adja, hogy itt koncentrálódik az orosz hadsereg páncélozott járműtartalékának jelentős része.
A 2022-es nyilvántartás szerint a bázison 307 viszonylag harcképes harckocsi volt. További 561 járművet helyeztek tartalékba, míg 207 harckocsit selejtezésre készítettek elő. A létesítmény területén összesen 1033 harckocsit raktározott.
2023-ra ez a szám néhány százra csökkent, melyek közül sok már használhatatlan állapotban volt. 2024 közepére a készlet egy részét vagy elszállították, vagy alkatrészekért szétszerelték, jelenlegi információk szerint kb. 200 darab T-55-ös, valamint T-62-es található a bázison.
A harckocsik elszállítását követően most sor került a BMP-k feldolgozására is. A friss képeken látszanak a "kannibalizált" harcjárművek, valamint a "harckész", összeszerelt BMP-k is. A bázison egyébként mintegy 700 ilyen járművet (Többségében BMP-1-et, vagy 2-t tárolnak), ezek állapota azonban igencsak elaggott.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
