  • Megjelenítés
Drasztikus lépésre szánta el magát Oroszország - Eljött a pillanat, amire az elemzők régóta vártak
Globál

Drasztikus lépésre szánta el magát Oroszország - Eljött a pillanat, amire az elemzők régóta vártak

Portfolio
Fokozódik a régi, sok esetben elavult páncélozott járművek kivonása az orosz hadsereg egyik kulcsfontosságú tartalékbázisáról, ami a frontvonalon elszenvedett jelentős veszteségek pótlására tett erőfeszítésekre utal - számolt be a Militarnyi.

Műholdfelvételek tanúsága szerint az orosz haderő felgyorsította a BMP gyalogsági harcjárművek leszerelését a Kosztroma régióban található 111. központi tartalékbázison. A Jompy nicknevű elemző által közzétett legfrissebb felvételeken jól látható a létesítményben bekövetkezett jelentős változás.

A képek alapján a gyalogsági harcjárműveket az elmúlt időszakban elkezdték intenzíven elszállítani a raktárbázisról. Szakértői vélemények szerint ezeket vagy

javítási munkálatokra küldik, vagy alkatrészforrásként használják fel más harképes egységek számára.

A hosszú éveken át tartó szabadtéri tárolás következtében számos jármű kritikus műszaki állapotba került. A korrodált páncélzat, meghibásodott műszerek, sérült motorok és vezérlőrendszerek jelentősen korlátozzák e járművek harci alkalmazhatóságát.

A 111. bázis ugyanakkor az Orosz Fegyveres Erők egyik legfontosabb páncélozott jármű raktárbázisa. A létesítmény a Kosztroma régióban, Bui város közelében helyezkedik el, és a Központi Katonai Körzet alárendeltségébe tartozik. A bázis stratégiai fontosságát az adja, hogy itt koncentrálódik az orosz hadsereg páncélozott járműtartalékának jelentős része.

A 2022-es nyilvántartás szerint a bázison 307 viszonylag harcképes harckocsi volt. További 561 járművet helyeztek tartalékba, míg 207 harckocsit selejtezésre készítettek elő. A létesítmény területén összesen 1033 harckocsit raktározott.

2023-ra ez a szám néhány százra csökkent, melyek közül sok már használhatatlan állapotban volt. 2024 közepére a készlet egy részét vagy elszállították, vagy alkatrészekért szétszerelték, jelenlegi információk szerint kb. 200 darab T-55-ös, valamint T-62-es található a bázison.

A harckocsik elszállítását követően most sor került a BMP-k feldolgozására is. A friss képeken látszanak a "kannibalizált" harcjárművek, valamint a "harckész", összeszerelt BMP-k is. A bázison egyébként mintegy 700 ilyen járművet (Többségében BMP-1-et, vagy 2-t tárolnak), ezek állapota azonban igencsak elaggott.

Kapcsolódó cikkünk

NATO-csúcsragadozók vadásznak orosz drónokra, Zelenszkij szerint Magyarország nélkül is menni fog az EU-tagság - Háborús híreink kedden

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Jelentős EPR díjemelés októbertől!

2025 októberétől számottevően emelkednek a kiterjesztett gyártói felelősségi (EPR) díjak, amelyet a MOHU Mol Hulladékgazdálkodási Zrt. állít ki a kötelezett vállalatok számára. Az emelé

Holdblog

A csúcs az új mélypont 

Örülhet a fejének az egyszeri tőzsdei kereskedő: hiába Trump, a kereskedelmi bizonytalanságok és a háborúk, ömlik a pénz a részvénypiacokra. Az elmúlt egy évben világszerte... The post A c

Holdblog

Vidéken még maradt valaki?

E heti vendégünk Móricz Dani és Cser Tamás. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a&#160;Spotify,&#160;YouTube,&#160;Apple Podcast,&#160;Google Podcas

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Portfolio Budapest Economic Forum 2025

Portfolio Budapest Economic Forum 2025

2025. október 7.

Otthonteremtés 2025-2026-ban

2025. október 7.

Portfolio Energy Investment Forum 2025

2025. október 8.

BÉKÉSCSABA - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 8.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
GettyImages-2238994275
Globál
NATO-csúcsragadozók vadásznak orosz drónokra, Zelenszkij szerint Magyarország nélkül is menni fog az EU-tagság - Háborús híreink kedden
Pénzcentrum
Veszélyes gyerekülések buktak meg a nagy teszten: ha ilyet vettél, nehogy használd, komoly baj lehet!
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility