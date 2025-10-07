Dzsabarov: ha ez tényleg megtörténik, észre sem vesszük, és már ki is robbant a világháború

Dzsabarov az orosz felsőházban (Szövetségi Tanács) a Nemzetközi Ügyek Bizottságának első alelnöke.

A szenátor szerint az orosz légvédelem ugyan könnyen le tudja lőni a Tomahawk rakétákat, de nem tudhatják, mivel töltik meg őket, az ukránok akár piszkos bombát is tehetnek bele.

Piszkos bombának az olyan bombát nevezzük, amely a hagyományos mellett nukleáris robbanóanyagot is tartalmaz.

Dzsabarov szerint egy ilyen helyzetben

természetesen senkinek sem lesz ideje észrevenni egy világkonfliktus kirobbanását.

A politikus fenyegetést küldött arra az esetre, ha egy Tomahawk-rakéta oroszországi célpontot találna el.

De ha ez megtörténik, a mi válaszunk egyértelmű és határozott lesz. És általánosságban úgy gondolom, hogy nem csak Ukrajna szenvedhet

– mondta.

Vlagyimir Putyin orosz elnök múlt csütörtökön kijelentette, a Tomahawkok bevetése az eszkaláció egy minőségileg új szakaszát jelentené, beleértve az Oroszország és az Egyesült Államok közötti kapcsolatokat is.

Dmitrij Peszkov ma azt mondta, a Tomahawk rakétákat az amerikaiak akár nukleáris robbanófejjel is felszerelhetik.

