Dzsabarov: ha ez tényleg megtörténik, észre sem vesszük, és már ki is robbant a világháború

Dzsabarov az orosz felsőházban (Szövetségi Tanács) a Nemzetközi Ügyek Bizottságának első alelnöke.
A szenátor szerint az orosz légvédelem ugyan könnyen le tudja lőni a Tomahawk rakétákat, de nem tudhatják, mivel töltik meg őket, az ukránok akár piszkos bombát is tehetnek bele.
Piszkos bombának az olyan bombát nevezzük, amely a hagyományos mellett nukleáris robbanóanyagot is tartalmaz.
Dzsabarov szerint egy ilyen helyzetben
természetesen senkinek sem lesz ideje észrevenni egy világkonfliktus kirobbanását.
A politikus fenyegetést küldött arra az esetre, ha egy Tomahawk-rakéta oroszországi célpontot találna el.
De ha ez megtörténik, a mi válaszunk egyértelmű és határozott lesz. És általánosságban úgy gondolom, hogy nem csak Ukrajna szenvedhet
– mondta.
Vlagyimir Putyin orosz elnök múlt csütörtökön kijelentette, a Tomahawkok bevetése az eszkaláció egy minőségileg új szakaszát jelentené, beleértve az Oroszország és az Egyesült Államok közötti kapcsolatokat is.
Dmitrij Peszkov ma azt mondta, a Tomahawk rakétákat az amerikaiak akár nukleáris robbanófejjel is felszerelhetik.
