Beintett Amerikának a hatalmas sziget, és ez nagyon jó hír az EU-nak

Jens-Frederik Nielsen, a dán fennhatóság alatt álló, de autonóm Grönland miniszterelnöke szerdán történelmi beszédet mondott az Európai Parlamentben, amelyben kiemelte:

Grönlandnak szüksége van az Európai Unióra, és az Európai Uniónak szüksége van Grönlandra.

A miniszterelnök az EU-t megbízható barátnak nevezte a jelenlegi, kihívásokkal teli időszakban, és felhívta a figyelmet a sziget hatalmas ritkaföldfém- és ásványkincseire, amelyek globális és biztonsági egyensúlyokat változtathatnak meg, és befektetésre várnak.

Grönland készen áll arra, hogy az EU-val együtt gyorsítsa a tempót

– jelentette ki Nielsen, hozzátéve, hogy a sziget az Európai Beruházási Banktól vár befektetéseket infrastruktúrával és nyersanyagokkal kapcsolatos projektekbe. A kék anorákban tartott beszédét állva tapsolták meg a képviselők.

Grönland és az EU szorosabbra fűzte diplomáciai kapcsolatait Donald Trump amerikai elnök hatalomra jutását követően, aki többször kifejezte, hogy igényt tartana a világ legnagyobb szigetére, és akár erőszakkal is megszerezné.

Nielsen a beszéde után újságíróknak tisztázta, hogy Grönland nem kíván teljesen újracsatlakozni az EU-hoz. A sziget 1985-ben, egy népszavazást követően hagyta el az Európai Közösséget, az Európai Unió elődjét. Bár lakosai dán, és ezáltal uniós útlevéllel rendelkeznek, Grönland továbbra is az Unión kívül marad.

A grönlandi kormányfő sajtótájékoztatón elmondta, hogy Grönland nyitott a további együttműködésre az USA-val, de hozzátette:

Ennek kölcsönös tiszteleten, a nemzetközi jog tiszteletben tartásán kell alapulnia.

Nielsen azt mondta, tiszteletteljes hangnemet vár el Washington részéről.

