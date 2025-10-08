  • Megjelenítés
Meglepő fejlemények az Északi Áramlat felrobbantása kapcsán - Kijev meg sem próbál beavatkozni Volodimir Z. ügyében
Globál

Meglepő fejlemények az Északi Áramlat felrobbantása kapcsán - Kijev meg sem próbál beavatkozni Volodimir Z. ügyében

Ukrajna nem avatkozik be a Nord Stream vezeték szabotázsával kapcsolatban Lengyelországban őrizetbe vett ukrán állampolgár ügyébe, jelentette ki Vaszil Bodnar, Ukrajna lengyelországi nagykövete október 7-én - írja a Kyiv Independent.

A nyilatkozat a Nord Stream 2 vezetékről folyó újabb viták közepette hangzott el, miután Lengyelország egy ukrán állampolgár kiadatási kérelmét kezeli, akit Németország a 2022-es robbanással kapcsolatban vádol.

A gyanúsítottat, akit Volodimir Z.-ként azonosítottak, szeptemberben tartóztatták le Kelet-Közép-Lengyelországban. Bodnar hangsúlyozta, hogy az ügy a lengyel joghatóság alá tartozó bírósági eljárás.

Nem avatkozunk be, mert ez egyszerűen egy bírósági ügy. Minden az igazságszolgáltatáson múlik,

nyilatkozta a lengyel RMF FM-nek. "Természetesen a bíróság a bíróság, és meg kell hoznia a megfelelő döntést. Az ukrán fél a lengyel törvényeknek megfelelően jár el."

"Érdekünkben áll állampolgárunk érdekeinek védelme, és mi, mint nagykövetség és konzulátus, minden szükséges támogatást megadunk neki."

Donald Tusk lengyel miniszterelnök is megszólalt az ügyben, kijelentve, hogy azoknak kellene szégyenkezniük és csendben maradniuk, akik a Nord Stream 2 vezetéket építették, nem pedig azoknak, akiket annak szabotálásával vádolnak.

Tusk szerint a gyanúsított kiadatása "Lengyelország érdekeivel ellentétes lenne",

és ezt az álláspontot már "sok hónappal ezelőtt" megosztotta Olaf Scholz volt német kancellárral és Volodimir Zelenszkij elnökkel.

A miniszterelnök a Balti-tengeren keresztül Oroszországot és Németországot összekötő vezetéket olyan projektként írta le, amely "egész Európa létfontosságú érdekeivel ellentétes".

Tomasz Siemoniak, Lengyelország hírszerzési szolgálatokért felelős minisztere korábban azt mondta, hogy az ügy "rendkívül komoly", és a bíróságnak legfeljebb 100 napja van dönteni a gyanúsított kiadatásáról.

A német nyomozók állítása szerint Volodymyr Z., aki búvároktató, segített a robbanóanyagok elhelyezésében a Nord Stream vezetékeken 2022-ben. Egy másik ukrán gyanúsítottat augusztusban tartóztattak le Olaszországban hasonló vádak alapján.

Címlapkép forrása: Swedish Coast Guard via Getty Images

